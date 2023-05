Video: Kristína predstavuje novú skladbu Pre Teba

Úspešná slovenská speváčka Kristína predstavuje novú skladbu s názvom Pre Teba. Hudbu zložila samotná speváčka, text napísala Zuzana Štelbaská.





"Začalo sa to textom Balada o vŕbe, ktorý mi Zuzka jedného dňa poslala. Jej epický príbeh o vŕbe ma inšpiroval k tomu, aby som ho zhudobnila, a tak som text premenila na demo pieseň, ktorú som poslala hudobnému producentovi Martinovi Kavuličovi, s ktorým už dlhé roky tvorím a spolupracujem. Martin dal skladbe svojský pohľad, ktorý ma zo začiatku prekvapil a zároveň sa mi veľmi páčil. Nečakala som, že baladu oblečie do popových tanečných šiat, preto sme nakoniec zmenili aj jej názov a z balady o vŕbe sa stala skladba Pre Teba. Myslím si, že v tomto príbehu sa uvidí mnoho dievčat a žien, ktoré si zažili byť tou nepoznanou, nevidenou vŕbou, ktorá potichu túži a miluje," hovorí Kristína."Žijem v prostredí, kde je vŕba jedným z dominantných stromov. Miluje vodu, hoci jej neraz narobí problémy, no vŕba sa nepoddá ani pri silných záplavách. Raz som na prechádzke lesom videla vŕbu, ktorú po povodni voda podmyla tak, až sa naklonila do takmer horizontálnej polohy, no akoby to s ňou nič nespravilo. Pohľad na ňu ma primäl zastaviť sa a spontánne mi napadlo, že každá vŕba má svoju baladu. Tento strom si odnepamäti spájame s tajomstvami a keďže zamilovaní veria v zázraky, v mojej predstave mala zrazu vŕba schopnosť porozumieť slovám, ktoré jej šepkal mladý muž. Vo vŕbe ožili city a sama sa do chlapca zaľúbila. V prenesenom význame sa v piesni môžu nájsť všetci, ktorí sú vo svojej zamilovanosti sami, ustráchaní prejaviť ju alebo sú v situácii, keď pre rôzne okolnosti nie je možné byť s tým druhým," doplnila textárka Štelbaská.Ku skladbe vznikol aj videoklip, o námet a scenár sa postaral Tomáš Krejčí. Autori sa spoločne zhodli, že k tejto skladbe sa hodí ilustrovaný rozprávkový príbeh, ku ktorému kresby navrhla a ilustrovala Zuzana Osako.Pre teba lyric video: