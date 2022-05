SND spojilo domácich choreografov so slovenskými módnymi tvorcami

Spoluprácu domácich choreografov so špičkou slovenských módnych tvorcov ukáže predstavenie Fashion Ballet '22. Slovenské národné divadlo (SND) naplánovalo jeho premiéru na štvrtok 26. mája. V utorok pozvalo zástupcov médií na kostýmovú skúšku.





"Vychádzali sme z odvekého vzťahu medzi baletom a módou, oba umelecké druhy komunikujú prostredníctvom vizuálu. Vzťah módy a baletu vznikol ešte v 19. storočí, v období romantizmu, keď romantické baleríny udávali módny trend v Paríži, pokúsili sme sa to uchopiť a preniesť na Slovensko," povedal pre TASR dramaturg Baletu SND Kristián Kohút.Projekt spojil štyri originálne javiskové tvary, ktoré sú výsledkom práce choreografov a módnych návrhárov. Icarus je choreografia Kristiny Paulin na hudbu Igora Stravinského. Kostýmový dizajn komorného diela navrhol Martin Hrča. "Je to kompletne iné, ako robievam štandardne. Všetko musí byť elastické a veľa som pracoval s pravým perím, máme tam pávie, pštrosie perie, bažantov, ostatné sú úplety, lycra a podobné materiály, ale prepašoval som tam aj trochu hodvábu a tých mojich srdcových záležitostí," povedal k tvorbe kostýmov pre choreografiu, inšpirovanú mýtickým príbehom Ikara a Daidala.Choreografiu Unlike vytvoril Adrian Ducin, pohybom rozpráva o tom, že každý v sebe nosí prirodzenú túžbu po individualite a jedinečnosti. Kostýmový dizajn navrhol Pavol Dendis. "Bola to pre mňa veľká výzva, aj čo sa týka vlastného nastavenia, ja používam v tvorbe dosť ťažké materiály, skôr som taký zväzujúci, než uvoľnený pohybu," priznal pre TASR Dendis. Pracoval s lycrou i latexom, tiež s hodvábom a pre neho typickou technikou riasenia a veľkoobjemových volánov.

Nové dielo TWO predstaví choreograf Lukáš Timuľák spoločne s návrhárom Borisom Hanečkom. "Špekulovali sme nad tým súčasne, súčasne sa vyvíjala aj hudba, aj keď tá mala trošičku náskok, niečo nás inšpirovať muselo, ale choreografia bola stavaná skoro do minulého týždňa, takisto sa vyvíjali odevy. Povedali sme si, že si to celé užijeme ako experiment," vysvetlil Hanečka.



Autorom záverečnej choreografie Extravaganza je Roman Novitzký, tvoril ju aj na hudbu Princa a Georgea Michaela. Kostýmy vytvoril Lukáš Krnáč. Hudobne, výtvarne aj pohybovo sa tvorcovia inšpirovali kultovou módou 90. rokov s explóziou kontrastných farieb, materiálov a strihov. "Farby, široké ramená, nádych športu, ulice a teatrálnych prehliadok, je to mix toho, čo sa dalo vidieť niekde na móle alebo vo videoklipoch, máme tam napríklad odkazy na Madonnu," dodal Krnáč.