SND uvádza po vyše troch desaťročiach drámu Krvavá svadba

Slovenské národné divadlo (SND) uvádza po vyše troch desaťročiach drámu španielskeho dramatika a básnika Federica García Lorcu. Režisér hry Ján Luterán na štvrtkovej tlačovej besede o hre povedal, že je zachytením citu lásky. Podľa dramaturgičky Miriam Kičiňovej je hra istým typom iniciačného divadla a môže osloviť viacero generácií. Premiéry inscenácie Krvavá svadba uvedie Činohra SND 9. a 10. novembra.





Lorca podľa režiséra dokáže hovoriť o láske veľmi drsným, niekedy surreálnym, no nie patetickým spôsobom. Kičiňová chcela spracovaním titulu zistiť, či dokáže vzniknúť iniciačné divadlo, s ktorým sa človek stretne prvýkrát a dokáže ho všetkými prostriedkami vtiahnuť. "Zároveň sa dotknúť toho, čo prežívame všetci asi najzásadnejšie, to sú naše základné vzťahy rodičovské, aj tie partnerské, a to, ako a čo ich vlastne ovplyvňuje, keď ich žijeme," doplnila.Divák si môže počas hry podľa tvorcov prekráčať rôznymi estetikami. Lorcovo posolstvo a španielsku atmosféru sa snažili sprostredkovať skrz hudbu, scénu, pohybovú zložku, ale aj spevy. "Čo bolo pre mňa také dôležité, sú tie spevy. Troch žien, troch matiek, troch partneriek, ktoré prichádzajú o svojich synov a mužov a nie vždy sú to konflikty lásky, ale sú to veľké konflikty živenej nenávisti, ktoré nechávajú ľudí osamelých," spresnila Kičiňová a pripomenula, že titul bol spracovaný aj v roku 1987 pod taktovou Jozefa Bednárika.Tvorcovia pripomenuli, že si chceli spraviť vlastný vizuál, vlastný jazyk, no zachovať podstatu. "Pri neveste sme išli do čiernych svadobných šiat, ako to bolo tradične v Krvavej svadbe," pripomenula Alžbeta Kutliaková, ktorá pracovala na scéne a kostýmoch. Autor hudby Martin Husovský využil pri zhudobnení Lorcovho textu zvuky akustickej gitary a kontrabasu. "Chceli sme ísť na kosť, na dreň, na takú čo najjednoduchšiu verziu, čiže preto aj hráme naživo," doplnil.

Krvavá svadba je básnický epos o vášni, láske a tradícii. Leonardo unesie v deň svadby nevestu, svoju bývalú lásku. Príbeh je zasadený do horúcej Andalúzie a prináša priam archetypálny príbeh o matkách, ktoré prichádzajú o synov, o otcoch a dcérach, o láske, ktorá je silnejšia, ale aj o cti, ktorá je nad všetky racionálne úvahy.



V hre diváci uvidia Annu Javorkovú, Anežku Petrovú, Janu Oľhovú či Zuzanu Porubjakovú. V mužskom zastúpení to bude Martin Šalacha, Roman Poliačik, František Kovár a ako hosť Michal Noga.