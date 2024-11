Richard Müller vydáva unikátny album Duety

Legenda slovenskej hudobnej scény Richard Müller prichádza s unikátnym albumom Duety. Na výnimočnom albume nájdu fanúšikovia 17 duetov so šestnástimi interpretmi, s Hanou Hegerovou, Milanom Lasicom, Ivou Bittovou, Katarínou Knechtovou, Terezou Kerndlovou, Emmou Smetana, Simou Martausovou, Silviou Slivovou, Majkom Spiritom či Fragile. Nechýbajú dve úplne nové piesne - duety s raperom Lyrikom a Darou Rolins.





Spevák, skladateľ a textár Richard Müller je na hudobnej scéne 40 rokov. Kariéru začal v roku 1984 a odvtedy úspešne tvorí, nahráva a koncertuje. Teraz vydáva bilančný album Duety."Je to súhrn mojich duetov, ktoré som nahral za celú moju kariéru. Začína sa to piesňou, ktorú som nahral v roku 1988 a končí sa to s piesňami z roku 2024. Keď som si tento projekt vymyslel, nevedel som si predstaviť, ako budú všetky piesne spolu pôsobiť, bolo to riziko. S výsledkom som veľmi spokojný, tento výber sa mi páči, všetky skladby spolu pekne ladia," opisuje vznik albumu spevák.Okrem známych duetov zaradil na album aj dve úplne nové skladby. Prvou novinkou je duet s raperom Lyrikom Tlaková níž 2. "Pieseň produkoval môj spolupracovník a kamarát Henrich Leško. Je to vlastne druhý diel skladby Tlaková níž, ktorú so mnou spieva raper Lyrik. Mne sa tento raper veľmi páči. Hlavne oceňujem, že vo svojej tvorbe nenadáva. Do piesne priniesol zaujímavý vklad, bola to po každej stránke veľmi ústretová spolupráca," skonštatoval Müller.Poslednou piesňou na albume a druhou novinkou je remake skladby Keď zametú, ktorú pôvodne spieva Marika Gombitová a Janko Lehotský. Teraz sa v nej spojili hlasy Richarda Müllera a Dary Rolins. K novinke vznikol aj nový klip, v ktorom si zahrali Dominika Call a Tomy Kotty. Kameru mali na starosti Adam Lapšanský a Pierre Lexis, ktorý klip aj režíroval."S Darou sa poznáme, sme kolegovia z branže a oslovil som ju na diaľku, pretože bola odcestovaná. Ale keď som jej napísal, či by sme spolu naspievali pieseň Keď zametú, tak som dostal okamžitú odpoveď, že sa jej táto skladba strašne páči, a že ju dobre pozná. Nahrala ju v Prahe a poslala nahrávku do Creative Music House Petrovi Grausovi. Ja som skladbu následne naspieval v Bratislave, čiže sme sa ani nestretli," uviedol Richard Müller.