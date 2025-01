SND uvádza premiéru inscenácie Moliérovej hry Zdravý nemocný

Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 25. januára premiéru inscenácie hry Zdravý nemocný. Dielo Jeana-Baptista Poquelina Moliéra, kráľa francúzskej komediálnej školy, sa na našu prvú scénu vracia tretíkrát. V absurdnej komédii "o závislosti od pochybných liečebných praktík" sa v réžii Pavla Viechu v hlavnej úlohe predstaví Emil Horváth. V ďalších postavách účinkujú Jana Oľhová, Kamila Heribanová, Jana Kovalčiková, Daniel Žulčák, Milan Ondrík, Gregor Hološka a iní.



Moliérov Zdravý nemocný je podľa riaditeľky Činohry SND Miriam Kičiňovej aktuálny aj témou odbornosti. "Zrazu to neodborné, šarlatánske, popieračské sa stáva primárnym, absolútne tým negujeme to, čo je dôležité, vedecké, faktografické," povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii. "Neúcta k odbornosti vie mať ťažké následky pre každého jednotlivca, pretože ho to dobehne na konci dňa, ak rezignujeme na to, čo znamená v našom živote odbornosť," dodala k inscenácii, v ktorej tvorcovia využili viacgeneračný potenciál činoherného súboru.

Viecha potvrdil, že o výbere titulu rozhodol fakt, že SND disponuje silným hereckým ansámblom. "Mal som obrovské šťastie na výborný tím a kolegov, ktorí ma podržali. Chémia nastala, po celý čas som cítil veľkú oporu v ľuďoch, ktorí majú oveľa viac najazdené ako ja," priznal režisér.



"Najväčšou výzvou, ako pri väčšine starších hier, bolo prejsť cez labyrint vecí, ktoré pre nás dokážu byť zrozumiteľné. Pri komédii to má ešte to špecifikum, že musíme filtrovať veci, ktoré majú potenciál byť zábavné aj pre súčasného človeka," poznamenal dramaturg inscenácie Martin Krč s tým, že tvorcovia hru výrazne skrátili a vybrali z nej len to "najživšie".



Scénu navrhol Peter Čanecký, ktorý do inscenácie priniesol motív tanečnej, baletnej sály. Moliérovské baroko sa na javisku objaví v kostýmoch, ktoré navrhla Dáša Kinik. Autorom hudby je Andrej Majerčík. "Aj keď je to komédia, hudbou sme podporili moralizujúcu stránku, a to, že je to v podstate smiech cez slzy," vysvetlil Majerčík k inscenovaniu Moliérovej komédie-baletu, ktorá mala premiéru v roku 1673.

V novej inscenácii, v ktorej francúzsky dramatik nešetrí lekárov, ich praktiky ani samotnú medicínsku vedu, sa v úlohe Argana predstaví Emil Horváth. Jana Oľhová stvárňuje Tónku, Arganovu slúžku. "Hrám osobu, ktorá má nadhľad alebo zdravý rozum, je protipólom voči ostatným postavám, ktoré podliehajú konvencii. Som rada, že môžem svoju povahu zamontovať do tejto hry, pretože lekárov ani šarlatánov v láske nemám," prezradila k inscenácii, ktorej témou je aj hypochondria. "Čím všetci tak trochu trpíme, prikladáme svojmu osobnému strachu veľa pozornosti, odporučila by som všetkým sa trochu upokojiť," dodala herečka.



Viecha označil Moliéra za jeden z hlavných pilierov európskej kultúry. "Preto má priestor na súčasných javiskách, obzvlášť v dnešnej dobe, kedy polemizujeme, či sa blížime skôr k západnej alebo východnej kultúre," povedal režisér.