Na Colours of Ostrava 2025 aj hudba Junga Jaeila zo serialu Squid Game

Do line-upu medzinárodného festivalu Colours of Ostrava pribudlo deväť nových mien. Medzi 16. a 19. júlom sa v areáli Dolných Vítkovíc predstavia hudobníci z Kórey, Taiwanu, Číny či Japonska. Špeciálne vystúpenie pripravuje kórejský skladateľ Jung Jaeil, ktorý na pódiu spojí sily s Janáčkovou filharmóniou Ostrava. Diváci budú môcť počuť hudbu z obľúbeného seriálu Squid Game, ako aj z filmov Parazit a pripravovaného sci-fi Mickey 17. Atmosféru vystúpenia dotvoria vizuály prestížneho grafického štúdia Fluks. V českej premiére sa posledný deň festivalu predstaví všestranný umelec DPR IAN. Umelci tak dopĺňajú už ohlásené hviezdy ako Sting, The Chainsmokers, Iggy Pop, Justice či Snow Patrol.

Festival plný presahov a spojení kultúr

Blížiaci sa 22. ročník Colours of Ostrava prinesie fanúšikom ďalšiu dávku umelcov, ktorí sa v polovici júla predstavia v unikátnom prostredí Dolných Vítkovíc. „Od svojho vzniku sa festival zameriava na mapovanie zaujímavej hudby z celého sveta. Naším cieľom je predstaviť hudbu exotickú, novú, inovatívnu, alebo takú, ktorá je hlboko zakorenená v rôznych kultúrach a národoch. V posledných rokoch nás však najviac uchvátila ázijská kultúra, ktorá sa stala globálnym fenoménom,” hovorí umelecká riaditeľka Zlata Holušová.

Jedným z najvýraznejších hráčov súčasnej kultúrnej vlny je Kórea, ktorá svojou tvorbou dokáže prekonať hollywoodsku produkciu aj etablované hudobné vydavateľstvá. K-pop, symbol energie a dokonalosti, spolu s ikonickými filmami ako Oscarmi ocenený Parazit a seriálmi ako Squid Game, ukazujú silu kórejského rozprávačstva. Tieto príbehy sú navyše doplnené podmanivou hudbou, ktorú tvoria geniálni umelci, ako je Jung Jaeil – jeden z hrdinov nadchádzajúceho ročníka festivalu Colours of Ostrava.

Jung Jaeil vystúpi pred českým publikom so špeciálnym programom vytvoreným priamo pre festival. Na pódiu ho doplnia hráči Janáčkovej filharmónie Ostrava (JFO) a projekcie od grafického štúdia Fluks, ktoré vytvorilo grafiku remixového albumu Lady Gaga alebo sprevádzalo Oliviu Rodrigo na jej minuloročnom svetovom turné. Počas viac ako hodinovej show zaznie autorská tvorba kórejského skladateľa aj hudba, ktorú poznajú diváci z televízií a filmových plátien. Jedinečné podanie melódií využívajúcich tradičné kórejské nástroje si užijú fanúšikovia seriálového hitu Squid Game, zatiaľ čo inšpiráciu Händlom, Beethovenom alebo Straussom si budú môcť vypočuť poslucháči v hudbe z filmov Bong Joon-Hoa. Vedľa oscarového Parazita zaznie aj hudba z dobrodružného filmu Okja či ukážka z očakávaného sci-fi Mickey 17, ktoré príde do českých kín začiatkom marca.

„Koncertovanie na hudobných festivaloch pre nás nie je novinkou. Každý taký projekt je však jedinečný a zároveň odráža naše skúsenosti z takzvaných crossoverových koncertov, ktoré prepájajú populárnu hudbu s tradičným symfonickým telesom. V našej dramaturgii a pôsobení chceme mať čo najširší záber, pretože chceme prostredníctvom hudby zaujať čo najširšiu poslucháčsku základňu. Som presvedčený, že aj vďaka tomu budú môcť návštevníci festivalu Colours of Ostrava spoznať inú, vysoko atraktívnu tvár našej filharmónie,” dopĺňa k vystúpeniu riaditeľ JFO Jan Žemla.

DPR IAN a ďalší umelci z Ázie

Nielen mladú generáciu poteší DPR IAN, všestranne nadaný umelec, ktorý začínal v Austrálii ako bubeník v rockovej kapele. Neskôr sa stal YouTube inšpiráciou pre začínajúcich tanečníkov a vo veku 21 rokov vyhral konkurz v Soule, vďaka čomu sa stal členom k-popovej skupiny C-Clown. Cenné skúsenosti ho priviedli k videotvorbe a inšpirovali k vytvoreniu vlastného tvorivého kolektívu DPR (Dream Perfect Regime). „Myslím si, že pôjde o najväčšiu produkciu, akú sme z tohto žánru doteraz mohli v Česku vidieť. Aj keď DPR IAN nepatrí čisto do kategórie K-popu, baví nás jeho presah a rozkročenosť naprieč štýlmi. Toto vystúpenie bude mať silu aj vďaka hudobníkovej precíznosti v otázkach obrazovej a pohybovej estetiky,” láka na vystúpenie hlavný dramaturg Filip Košťálek, čerstvý držiteľ ocenenia New Kid On The Block určeného mladým profesionálom z hudobného priemyslu v rámci European Festival Awards.

Ázijská zostava na Colours of Ostrava

Zoznam hostí z Ázie dopĺňajú kórejský indie-rockový pesničkár Lee Seung Yoon, elektronické duo Fat Hamster & Kang New a elektronicko-rapová formácia Hypnosis Therapy. Z Taiwanu prídu Outlet Drift so psychedelickým rockom a speváčka Chih-Chih. Japonsko zastúpi etablovaný DJ a producent ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Čínu zase muzikant Ajing so svojim moderným poňatím tradičnej hudby.

Medzi už potvrdenými interpretmi sú Sting, Shaggy, Iggy Pop, Justice, Noga Erez, Calin, Snow Patrol, Sofi Tukker či The Chainsmokers.

Festival Colours of Ostrava tradične doplní diskusné fórum Meltingpot. Tento ročník sa uskutoční od stredy 16. júla do soboty 19. júla. Aktuálne sú v predaji všetky kategórie vstupeniek vrátane kempingových možností. Pre mladých návštevníkov do 21 rokov sú stále k dispozícii posledné kusy Fresh ticketov za cenu 2 490 Kč, ich cena sa čoskoro zvýši o päťsto korún. Informácie o programe a aktuálnych cenách vstupeniek nájdete na www.colours.cz.