Snemovňa reprezentantov predložila Senátu ústavnú žalobu proti Donaldovi Trumpovi

Bez podpory republikánov to nepôjde

Odsúdenie republikánov ochabuje

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Demokrati zo Snemovne reprezentantov amerického Kongresu formálne odovzdali Senátu ústavnú žalobu (impeachment) proti bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Deväť žalobcov zo Snemovne odnieslo dokument, ktorý obsahuje jediné obvinenie z „podnecovania vzbury“, do Senátu v pondelok večer.Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa uskutoční po tom, ako skončil v úrade. Ústavnú žalobu voči nemu podali v súvislosti so smrteľnými nepokojmi v Kapitole Spojených štátov, do ktorého 6. januára vtrhli jeho podporovatelia.Proces impeachmentu sa začne v týždni od 8. februára. Lídri Demokratickej aj Republikánskej strany sa dohodli na krátkom odklade konania. To dá Trumpovmu právnemu tímu čas na prípravu, demokratmi vedenému Senátu dá zase priestor na potvrdenie kľúčových nominantov administratívy prezidenta Joea Bidena. Neočakáva sa, že proces povedie predseda Najvyššieho súdu USA John Roberts, tak ako to bolo počas prvého Trumpovho impeachmentu, informuje agentúra AP. Zmena, ktorá má potenciál ovplyvniť závažnosť konania, je údajne v súlade s protokolom, pretože Trump už nie je v prezidentskom úrade. Proces by mal viesť demokratický senátor Patrick Leahy, ktorý je druhý najvyššie postavený predstaviteľ Senátu - predseda pro tempore.Snemovňa reprezentantov odsúhlasila impeachment 13. januára, pričom ku všetkým poslancom z Demokratickej strany sa pridali aj desiati republikáni. Na usvedčenie Trumpa je potrebná dvojtretinová väčšina v Senáte. Hoci demokrati majú túto komoru Kongresu tesne pod kontrolou, potrebujú na to podporu aspoň 17 republikánov.Po nepokojoch zo začiatku januára sa síce ozývali republikánske hlasy za usvedčenie Trumpa, podľa agentúry AP však s odstupom času odsúdenie exprezidenta v jeho strane ochabuje. Republikáni namiesto toho predkladajú rôzne argumenty proti procesu, spochybňujú napríklad jeho legitimitu alebo zvažujú, či sa Trumpove opakované výzvy na zvrátenie výsledkov prezidentských volieb naozaj rátajú ako podnecovanie.Proces je výzva aj pre demokratov, ktorých núti nájsť rovnováhu medzi ich sľubom vyvodiť zodpovednosť voči Trumpovi a ich snahou o zavedenie priorít novej administratívy. Prezident Biden v pondelok v rozhovore pre televíziu CNN uznal vplyv, ktorý by proces mohol na jeho agendu mať, ale povedal, že sa proces musí stať, pretože „horší efekt by mal, ak by sa nestal“.Biden však podotkol, že si nemyslí, že za usvedčenie Trumpa bude hlasovať dosť republikánov a výsledok by bol podľa neho zrejme iný, ak by mal exprezident ešte aspoň šesť mesiacov do konca funkčného obdobia.