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23. júla 2026

Snemovňa reprezentantov schválila rekordný obranný rozpočet USA vo výške 1,15 bilióna dolárov


Tagy: americké výdavky na obranu Snemovňa reprezentantov USA

Návrh zákona o obranných výdavkoch prešiel dolnou komorou Kongresu tesnou väčšinou hlasov. Opatrenie ešte musí schváliť Senát. Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v stredu tesnou väčšinou ...



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france_g7_summit_trump_76512 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Návrh zákona o obranných výdavkoch prešiel dolnou komorou Kongresu tesnou väčšinou hlasov. Opatrenie ešte musí schváliť Senát.


Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v stredu tesnou väčšinou schválila každoročný zákon o obrannej politike (NDAA), ktorý počíta s rekordnými výdavkami Pentagonu vo výške 1,15 bilióna dolárov. Hlasovanie sa uskutočnilo počas pokračujúceho konfliktu s Iránom a odhalilo rastúcu politickú polarizáciu v Spojených štátoch.

Návrh zákona prešiel pomerom hlasov 216 ku 212. Na jeho definitívne prijatie je ešte potrebný súhlas Senátu. Oproti verzii zákona na rok 2026 obsahuje približne o 250 miliárd dolárov vyššie výdavky. Súčasťou návrhu je aj zvýšenie platov príslušníkov ozbrojených síl o päť až sedem percent.

Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson uviedol, že legislatíva prináša vojakom dlho očakávané zvýšenie platov a zároveň posilňuje jadrové odstrašenie aj protiraketovú obranu vrátane výstavby systému Zlatá kupola. Prezident Donald Trump presadzuje tento projekt ako ochranu územia Spojených štátov, pričom je inšpirovaný izraelským systémom Železná kupola.

Republikánski členovia výboru Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily vyhlásili, že návrh pomôže doplniť vyčerpané zásoby munície, keďže Spojené štáty spotrebúvajú veľké množstvo vojenského materiálu vo vojne proti Iránu.

Demokratický kongresman Jerry Nadler návrh ostro kritizoval. Vyhlásil, že nemôže podporiť poskytnutie 1,15 bilióna dolárov prezidentovi Trumpovi a ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi na podľa neho nekontrolované vojenské výdavky a nezodpovedné kroky. Označil zákon za nákladný a zlý návrh, ktorý financuje nelegálnu vojnu a oslabuje demokraciu. Schvaľovanie navyše skomplikovalo aj doplnenie návrhu o ustanovenia zákona SAVE America Act, ktorý zavádza nové celoštátne obmedzenia pri hlasovaní a vyvolal ostrú kritiku zo strany demokratov.


Zdroj: SITA.sk - Snemovňa reprezentantov schválila rekordný obranný rozpočet USA vo výške 1,15 bilióna dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké výdavky na obranu Snemovňa reprezentantov USA
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