Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oľga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. júla 2026

Vo Francúzsku zakázali grilovanie, v Taliansku vyšetrujú desivý trik s túlavými mačkami. Európu sužujú ničivé požiare


Tagy: lesné požiare v Španielsku Lesné požiare v Taliansku lesné požiare vo Francúzsku

Rozsiahle lesné požiare podporované extrémnymi horúčavami a silným vetrom zasiahli viaceré krajiny južnej Európy. Zahynuli traja hasiči a desaťtisíce ľudí museli opustiť svoje domovy alebo rekreačné ...



Zdieľať
spain_europe_wildfires_926_6 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Rozsiahle lesné požiare podporované extrémnymi horúčavami a silným vetrom zasiahli viaceré krajiny južnej Európy. Zahynuli traja hasiči a desaťtisíce ľudí museli opustiť svoje domovy alebo rekreačné zariadenia.


Rozsiahle lesné požiare zasiahli v stredu časti Talianska, Francúzska a Španielska. Pri hasení zahynuli traja hasiči a tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy. Požiare podporujú extrémne horúčavy a silný vietor, pričom teploty na juhu Európy na viacerých miestach prekročili 40 stupňov Celzia. Vedci sa zhodujú, že klimatická zmena spôsobená spaľovaním fosílnych palív zvyšuje pravdepodobnosť aj intenzitu takýchto extrémnych javov.

Na talianskej Sicílii bojuje s desiatkami požiarov približne 6-tisíc hasičov, lesníkov a pracovníkov civilnej ochrany. Prezident regiónu Renato Schifani uviedol, že napriek nasadeniu hasiacich lietadiel zostávalo aktívnych približne 50 požiarov. Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi informoval, že jeden hasič zomrel po tom, ako mu pri zásahu prišlo nevoľno. Podľa talianskej civilnej ochrany situáciu zhoršujú mimoriadne vysoké teploty a extrémne vysušená pôda. V susednej Kalábrii zaznamenali viac ako 160 požiarov, ktoré podľa miestnych úradov založili úmyselne páchatelia. Niektorí „zlomyseľní jednotlivci“ údajne okrem iného priviazali handry namočené v horľavej kvapaline k chvostom túlavých mačiek, aby roznietili oheň.

Vo Francúzsku zahynuli v utorok pri hasení požiaru neďaleko letiska v Bordeaux dvaja hasiči. Odborové organizácie upozornili na vyčerpanosť zasahujúcich zložiek aj nedostatok zdrojov. Jeden z požiarov zasiahol približne 2-tisíc hektárov v oblasti Arcachonskej zátoky pri Bordeaux. Hasič Wilfried Schneider ho označil za požiar „zriedkavej“ intenzity. V obci Le Porge preventívne evakuovali približne 700 obyvateľov a viac ako 3-tisíc kempujúcich. Ďalší rozsiahly požiar vo francúzskom departemente Var zasiahol 2 550 hektárov, prinútil približne 400 ľudí opustiť domovy a hasilo ho takmer tisíc hasičov s podporou špeciálnych lietadiel. Celkovo na juhozápade Francúzska evakuovali približne 12-tisíc ľudí. Francúzsko dočasne zakázalo grilovanie a otvorené ohne v regióne Var. Zakázané sú aj ohňostroje.

V Španielsku úrady nariadili evakuáciu viacerých oblastí v okolí mesta Toledo južne od Madridu, kde veľký lesný požiar ohrozoval obytné zóny. Obyvatelia dostali varovania prostredníctvom mobilných telefónov a viaceré hlavné cesty uzavreli. Záchranné zložky informovali, že tri obce museli evakuovať a obyvateľom štvrtej odporučili zostať doma so zatvorenými oknami a dverami až do odvolania.

Nový požiar vypukol v čase, keď stovky hasičov pokračujú v boji s iným rozsiahlym ohňom približne 100 kilometrov severne od Madridu, ktorý už zničil 32-tisíc hektárov porastov. Podľa Európskeho informačného systému pre lesné požiare zhorelo v Španielsku v roku 2025 viac ako 393-tisíc hektárov územia, čo predstavovalo najhoršiu bilanciu v novodobej histórii krajiny.


Zdroj: SITA.sk - Vo Francúzsku zakázali grilovanie, v Taliansku vyšetrujú desivý trik s túlavými mačkami. Európu sužujú ničivé požiare © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: lesné požiare v Španielsku Lesné požiare v Taliansku lesné požiare vo Francúzsku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Snemovňa reprezentantov schválila rekordný obranný rozpočet USA vo výške 1,15 bilióna dolárov
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (22. júl 2026): Míting P-T-S, lesný požiar, monzún v Kašmíre, vyschnuté jazero a ebola v Kongu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 