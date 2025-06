SNG otvorila dve nové výstavy, návštevníci si môžu pozrieť aj tvorbu známych českých umelcov

Oživenie zbierky a predstavenie publiku

Výstava BOLO AJ NEBOLO

Energia a maliarsky potenciál

28.6.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná galéria (SNG) v uplynulých dňoch otvorila dve nové výstavy. Návštevníci si v rámci nich môžu pozrieť zbierku slovenského umenia 20. storočia z Galerie umění Karlovy Vary, a tiež tvorbu štyroch českých umelcov druhej polovice 20. storočia. Slovenské umenie 20. storočia predstavuje výstava „Zo západu".„Galerie umění Karlovy Vary mala do roku 1989 v Čechách jedno špecifické poslanie: vystavovala a zbierala aj slovenské umenie. Vďaka tomu sa tu vytvorila zbierka obrazov, prác na papieri, grafík a plastík významných slovenských umelcov. Na túto zbierku sa tak trochu pozabudlo, na Slovensku neboli tieto diela ako celok nikdy vystavené," priblížili zo SNG.Nové vedenie galérie sa ale rozhodlo zbierku oživiť a predstaviť ju slovenskému publiku pod názvom ZO ZÁPADU. Možno v nej nájsť také kľúčové mená moderného slovenského umenia ako je Martin Benka, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Cyprián Majerník, Rudolf Krivoš či Albín Brunovský, ale aj ďalšie.„Zbierka slovenského umenia v Karlových Varoch je dôkazom kultúrnej česko-slovenskej vzájomnosti, ktorá medzi našimi národmi vždy existovala. A verím, že vidieť túto výnimočnú zbierku teraz v Slovenskej národnej galérii bude mimoriadne zaujímavé pre jej návštevníkov aj všetkých milovníkov umenia,“ vyjadril sa riaditeľ Galerie umění Karlovy Vary Ján Samec.Výstava potrvá do 14. septembra tohto roka, možno ju nájsť na v SNG na 1. poschodí, v sále č. 1. Jej kurátorský tím tvoria Ján Samec, Martin Dostálva Juraj Králik.Druhou novootvorenou výstavou je BOLO AJ NEBOLO. Prináša diela štyroch českých, či československých, maliarov, konkrétne Václava Bendu, Vladimíra Nováka, Rostislava Nováka a Petra Pavlíka.„Ich tvorivé ťažisko sa tiahne od polovice 70. rokov 20. storočia cez 80. a 90. roky až do súčasnosti. Hlavne v osemdesiatych rokoch vznikali pod zatiahnutou oponou normalizačnej prevádzky umenia vynikajúce obrazy, sýtené existenciálnou prítomnosťou, farebným a veľkorysým maliarskym gestom a túžbou objavovať možnosti obrazu, ktoré skoro nikto vtedy a ani potom nevidel," približuje SNG.Ako ozrejmil jej umelecký riaditeľ Martin Dostál, odtiaľ pochádza i názov výstavy, podľa jeho slov by v tomto ponímaní mohla byť objavom pre slovenské, no i české, publikum.„Táto výstava je svedectvom o tom, čo sa kvôli okolnostiam doby nepýšilo v trblietajúcej galerijnej prevádzke, určite nie tak, ako by si to energiou a maliarskym potenciálom nabité diela zaslúžili,“ vraví Dostál, ktorý je aj kurátorom predmetnej výstavy.Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť v SNG na 3. poschodí, v sála č. 10 a na 4. poschodií v sále č. 11 (premostenia). Prístupná bude do 19. októbra 2025.„Som nesmierne rád, že sa nám v rekordne krátkom čase necelých dvoch mesiacov podarilo pripraviť nie jednu, ale rovno dve výstavy. Na výstave ZO ZÁPADU budú mať diváci možnosť vidieť mnohé diela bardov slovenského výtvarného umenia 20. storočia vôbec po prvýkrát. BOLO AJ NEBOLO zasa predstaví známu aj neznámu tvorbu českých výtvarných umelcov. Rád by som pozval všetkých milovníkom umenia prísť si do Slovenskej národnej galérie pozrieť kvalitné a dobré umenie,“ uzavrel generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.