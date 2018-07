SNG predstaví podobnosti a rozdiely v tvorbe E. Fillu a Ľ. Fullu

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. júla (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) otvorila v utorok (10.7.) výstavu o tvorbe českého umelca Emila Fillu a slovenského modernistu Ľudovíta Fullu. Umelci neboli rovesníci, no spája ich kľúčová úloha vo formovaní moderného umenia 20. storočia v Čechách a na Slovensku. Približne 140 diel bude v rámci výstavy Filla – Fulla/Osud umělce – Osud umelca dostupných do 21. októbra.Výstava poukazuje na paralely, odlišnosti a špecifiká v tvorbe a aj v životoch oboch autorov, spolu s vysvetlením obdobia, v ktorom žili.vysvetlila Katarína Bajcurová, kurátorka výstavy.Dodala, že tvorili svoje vrcholné diela v medzivojnovom období. Každý z nich otváral svojím dielom československému výtvarnému umeniu nové vývojové cesty a privádzal do neho avantgardné prúdy z Európy. Obaja reprezentovali úspechy domáceho umenia na medzinárodných výstavách, neskôr sa obaja museli prispôsobiť metódam socialistického realizmu.Emil Filla bol nielen maliarom, sochárom a grafikom, pôsobil tiež ako zberateľ, teoretik a historik umenia, spisovateľ a organizátor výtvarného života. Spoluformoval kultúru v Čechách už krátko pred prvou svetovou vojnou a hlavne v medzivojnovom období. O generáciu mladší Ľudovít Fulla vyrástol v pražskom kultúrnom prostredí a na Slovensku sa tiež venoval teoretickému diskurzu moderného umenia a progresívne zameranej pedagogickej činnosti.dodala Bajcurová. Výstavu zorganizovali v spolupráci s Moravskou galériou v Brne v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky.Lab.SNG vytvoril pre výstavu webovú aplikáciu Filla Fulla Chat, ktorá používateľom predstaví životné príbehy a tvorbu oboch umelcov. Používatelia budú môcť pomocou simulovaného rozhovoru komunikovať s Emilom Fillom a Ľudovítom Fullom a sledovať, ako by mohli vyzerať dialógy a konfrontácie umelcov.