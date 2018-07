ÚSPORNÁ JAZDA: Auto košických študentov prešlo 418 km na liter benzínu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 10. júla (TASR) – Študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa vrátili z európskeho finále pretekov v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2018, ktoré sa uskutočnilo v uplynulých dňoch v Londýne. So svojím vozidlom dokázali prejsť 418 kilometrov na liter benzínu.Mladý tím vysokoškolákov z Košíc sa postavil na trať spolu s ďalšími 146 tímami prevažne z Európy. Reprezentanti z 27 krajín na pretekoch ukázali, ako môže vyzerať mobilita budúcnosti. TASR o tom v utorok informovala Silvia Hrinková z agentúry Seesame.V silnej konkurencii sa dokázali presadiť aj Košičania so svojím úsporným vozidlom, ktoré má samonosnú karosériu z uhlíkových vlákien, pákové riadenie a benzínový štvortaktný motor.zhodnotil význam pretekov Branislav Konečný, kapitán košického tímu.V rovnakej kategórii sa predstavili aj študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) z Bratislavy. Ich vozidlo, tiež s pákovým riadením a benzínovým pohonom, prešlo na liter paliva 314 kilometrov. Medzi prototypmi so spaľovacím motorom zvíťazil francúzsky tím Microjoule-La Joliverie. Ten stanovil tohtoročný rekord v danej kategórii na 2324 kilometrov na liter paliva.Okrem dvoch vysokoškolských tímov reprezentovali Slovensko aj stredoškoláci z Trnavy. Tým sa podarilo odjazdiť so svojím elektromobilom na jednu kilowatthodinu 153 kilometrov.Košickí strojári z TUKE boli v roku 1994 prvým slovenským tímom a zároveň aj prvým tímom zo strednej Európy, ktorý sa zúčastnil na pretekoch Shell Eco-marathon Europe. Ich najlepším výsledkom doteraz je 783 kilometrov na liter paliva, ktorý je zároveň aj slovenským rekordom v súťaži.Preteky v dňoch 5.-8. júla sa konali v rámci festivalu Make the Future Live v londýnskom parku Queen Elizabeth Olympic Park. Viac ako 15.000 návštevníkov si cez rôzne simulácie, virtuálnu realitu, prezentácie či súťaže pozrelo, ako možno budeme v mestách žiť, pracovať či cestovať o 50 rokov.