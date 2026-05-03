Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
SNG predstaví pokračovanie výstavy Bang?! Bang!, verejnosť uvidí aj špecifický vizuálny fenomén
Výstava bude venovaná umeniu zo 60. rokov. Slovenská národná galéria (SNG) ponúka pokračovanie výstavy Bang?! Bang!. Ako galéria ...
3.5.2026 (SITA.sk) - Výstava bude venovaná umeniu zo 60. rokov.
Slovenská národná galéria (SNG) ponúka pokračovanie výstavy Bang?! Bang!. Ako galéria informovala, táto výstava nadväzuje na výstavu s rovnomenným názvom a plynulo rozvíja jej koncept. Tentokrát je venovaná umeniu z uvoľnených 60. rokov, ktoré slovenskú, respektíve československú, výtvarnú scénu vynieslo medzi svetovú elitu.
„Juraj Bartusz, Marián Čunderlík, Stanislav Filko, Viktor Hulík, Alojz Klimo, Vladislav Rostoka či Laco Teren – to je len niekoľko zvučných mien, ktorých diela môže verejnosť po dlhej dobe opäť vidieť vo výstavných sálach Slovenskej národnej galérie,” uvádza SNG. Doplnila, že druhá edícia výstavy približuje variabilitu umeleckého diania slovenskej scény od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
„Kurátorský dôraz v Bang?! Bang! 2 smeruje najmä ku konceptuálnym a geometrickým tendenciám, ktoré významne ovplyvnili podobu slovenského umenia až do dnešných dní. Popri nich výstava reflektuje aj nové figurálne stvárnenie a postsurrealizmus s dôrazom na ľudské bytie. Ide o umelecké prúdy, ktoré vznikli z liberálnej atmosféry 60. rokov a významne prispeli k uznaniu česko-slovenskej výtvarnej scény v zahraničí,” spresnil generálny riaditeľ SNG Juraj Králik. Projekt priblíži aj menej tradičné techniky a médiá.
„Jedným z nich je dnes takmer zabudnutý art-protis, ktorý bol mimoriadne populárny od konca 50. do 80. rokov 20. storočia. Na výstave ho reprezentuje všestranný umelec Vladimír Popovič. Významný priestor dostáva aj konceptuálny umelec Peter Rónai, ktorý pre výstavu pripravil autorskú inštaláciu,” uvádza galéria.
Na výstave si verejnosť bude môcť pozrieť aj špecifický vizuálny fenomén, a to plagáty, ktoré svojim invenčným grafickým jazykom dotvoria atmosféru jednotlivých období. Návštevníci budú môcť tento aspekt uchopiť napríklad pri dielach Mariána Čunderlíka či vo vizuáloch Vladislava Rostoku.
Medzi desiatkami vystavujúcich umelcov možno nájsť Juraja Bartusza a Mariu Bartuszovú, Erika Bindera, Stanislava Filka, Evu Kmentovú, Dušana Králika, Ernu Masarovičovú, taktiež Alexa Mlynárčika, Slávku Pecháčkovú, Vladimíra Popoviča, Andreja Rudavského či Jozef Šramka, Laca Terena a Janu Želibskú a mnohých ďalších.
Výstavu možno vidieť v priestoroch SNG na Rázusovom nábreží v Bratislave, konkrétne v Átriu, v sále II a sále III. Dostupná bude do 15. novembra 2026. Jej kurátorom je Martin Dostál. Vstupenky sú dostupné v pokladnici SNG, alebo online na webstránke galérie.
Zdroj: SITA.sk - SNG predstaví pokračovanie výstavy Bang?! Bang!, verejnosť uvidí aj špecifický vizuálny fenomén © SITA Všetky práva vyhradené.
