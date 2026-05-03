03. mája 2026

Video: Na bezplatný koncert Shakiry na pláži Copacabana prišli dva milióny ľudí


Vstupné sa na podujatie neplatilo. Vlani podobný megakoncert na pláži v Riu de Janeiro mala Lady Gaga a v roku 2024 Madonna.



Shakira v sobotu večer predviedla svoje najväčšie hity pred obrovským davom na bezplatnom koncerte na pláži Copacabana v Rio de Janeiro.

Podľa príspevku starostu Rio de Janeiro Eduarda Cavaliera na sociálnych sieťach si vystúpenie kolumbijskej popovej hviezdy prišlo pozrieť približne dva milióny ľudí.

Analýza BBC Verify z predchádzajúceho koncertu Lady Gaga na pláži Copacabana v roku 2025 však zistila, že tieto čísla návštevnosti sú pravdepodobne nafúknuté.

Megakoncert „Todo Mundo no Rio“ financovalo mesto v snahe o revitalizáciu miestnej ekonomiky, pričom úradníci odhadujú, že podujatie by Brazílii prinieslo približne 800 miliónov realov (118 miliónov libier).

 


