Snímka dňa na stránke NASA pochádza z observatória na Kolonickom sedle

Snímka padanie Perzeidov. Foto: Petr Horálek Snímka padanie Perzeidov. Foto: Petr Horálek

Ladomirov 12. augusta – Fotografia zachytávajúca nočnú oblohu počas vlaňajšieho padania Perzeidov na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle (okres Snina) je na portáli patriacom americkému Národnému úradu pre letectvo a kozmonautiku (NASA) "astronomickou snímkou dňa". Upozornila na to Správa Národného parku Poloniny na svojom profile na sociálnej sieti. Autorom snímky je Petr Horálek.Internetový portál ňou chce upozorniť na to, že noc z pondelka na utorok (13. 8.) je vhodnou na pozorovanie meteorického roja Perzeíd. Dodáva však, že dobrej viditeľnosti bude prekážať svetlejšia obloha spôsobená blížiacim sa splnom mesiaca.Širokouhlá fotografia zobrazuje nočné observatórium na popredí meteorického roja. Padajúce meteory vytvárajú ilúziu, že vytryskujú z rovnakého miesta. "Aj keď prachové čiastočky komét cestujú rovnobežne, zdá sa, že výsledná meteorická sprcha vyžaruje z jediného miesta na oblohe. Žiariaci efekt súvisí s perspektívou, keďže sa zdá, akoby sa dráhy (meteorov – pozn. TASR) v diaľke zbližovali podobne, ako je to pri vlakových koľajach," znie vysvetlenie zobrazeného javu.Astronomická snímka dňa (Astronomy Picture of the Day) je projekt NASA, ktorého cieľom je podľa portálu znázorniť "náš fascinujúci vesmír spolu s krátkym vysvetlením napísaným profesionálnym astronómom".