Snímkou Miss začína v Bratislave Filmový festival inakosti

Filmový festival inakosti štartuje v stredu v bratislavskom Kine Lumiére. V poradí 15. ročník uvedie do 11. októbra 52 filmov z 24 krajín sveta. Otváracím filmom festivalu je snímka Miss, príbeh Alexa, ktorý sa pokúsi splniť si detský sen - stať sa Miss Francúzska. Organizátori avizujú, že vo festivalovom programe nechýbajú novinky z tohtoročného Cannes či premiéra českého dokumentárneho filmu Zákon lásky Barbory Chalupovej.





"V neistej dobe sa nám podarilo vyskladať silný a pestrý program filmov s LGBTI+ tematikou," hovorí riaditeľka festivalu Zita Hosszúová. Podčiarkuje, že tento rok prebieha 15. ročník festivalu, čo organizátori pretavili i do jeho vizuálu. "Odkazuje na občiansky preukaz. Ten môžeme v živote človeka vnímať ako symbol náročného obdobia dospievania a sebapoznávania na jednej strane, ako aj preberania (nielen) občianskej zodpovednosti – práv a povinností na strane druhej. V tomto rozpätí osobného a verejného, vnútorného a angažovaného sa tento rok v podstate rozprestierajú témy tohtoročného festivalu," dodala Hosszúová.Barbora Chalupová, držiteľka Českého leva aj Ceny českej filmovej kritiky za najlepší dokumentárny film roka 2020 V sieti, ktorý nakrútila s Vítom Klusákom, uvedie na festivale v slovenskej premiére svoju novinku Zákon lásky. Po snímke venovanej sexuálnym predátorom na internete prichádza s dokumentárnou tragikomédiou zameranou na diskusiu o manželstvách pároch rovnakého pohlavia v Česku a zobrazuje snahu o ich legalizáciu. Snímka vznikala tri roky a po uvedení na festivale vstupuje aj do slovenských kín.Skutočnými príbehmi homosexuálnych Nemcov, ktorých prepustili z koncentračných táborov, ale pre sexuálnu orientáciu ich čakalo väzenie, sa inšpiroval rakúsky režisér Sebastian Meise vo filme Veľká sloboda. "Snímka, ktorá je väzenskou drámou i lovestory zároveň, rozpráva o dystopickom svete, kde sa láska trestá zákonom. Nejde však o výjav z románu Georgea Orwella 1984, ale o realitu povojnového Nemecka," priblížil PR manažér festivalu Roman Samotný film, ktorý mal svetovú premiéru v Cannes v sekcii Un certain regard, v ktorej získal Cenu poroty, z Cannes si odniesol aj ocenenie Queer Palm.Záštitu nad Filmovým festivalom inakosti prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podujatie je prístupné len plne očkovaným osobám. Viac informácií o festivale nájdu záujemcovia na www.ffi.sk.