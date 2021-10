Video: Kapela Mirai prichádza s novým singlom Yesterday

Kapela Mirai prichádza s ďalším singlom Yesterday z pripravovaného albumu. K novinke si prizvali repera Paulieho Garanda a videoklip natočili počas roadtripu po Európe.Kapela Mirai má za sebou leto plné koncertov, pričom ich ostatný singel Volám stále búra súčasné hitparády. Aj napriek tomu Mirai nenechávajú svojich fanúšikov dlho čakať a už na začiatku októbra predstavujú nový singel Yesterday. Na spoluprácu si tentoraz prizvali repera Garanda, s ktorým sa vybrali na roadtrip do Talianska, kde pod vedením režiséra Ondřeja Kudyna natočili videoklip k tejto piesni.„Yesterday, yesterday, co bylo včera, už nemusí bejt,“ tak začína refrén jedného z najprekvapivejších singlov albumu, do ktorého Mirai so svojím dvorným producentom Ondřejom Fiedlerom pozvali výrazné meno českej repovej scény.„Skrz muziku sa stretávame na festivaloch a akciách už roky, a taktiež celkom pravidelne chodíme do Liberca, odkiaľ je Paulie aj náš producent Ondra Fiedler. Spoločný song sme zvažovali už dávnejšie, pretože nás Paulieho tvorba baví, ale podarilo sa nám to až tento rok,“ hovorí líder kapely Mirai Navrátil.Na tracku s nádychom babieho leta sa autorsky podieľal aj pesničkár a textár Jiří Krhut. Rapový part si Garand dopísal sám. „Slohy sú trochu vnútorným bojom a v refrénoch som chcel povedať, že nie všetko je čierne, ako sa zdá, a že väčšinou existuje z každej ťažkosti cesta von,“ priblížil text Mirai.Mirai patrí medzi dlhodobé stálice rebríčka Top 10 Artists českého YouTube, tak sa novinku rozhodli predstaviť prostredníctvom úplne nového formátu krátkych videí YouTube Shorts, prostredníctvom ktorých dovolili fanúšikom nahliadnuť aj do zákulisia nakrúcania klipu. Kapela Mirai tak v Česku otvorila dvere novej platforme, na ktorej si fanúšikovia môžu vytvárať vlastné krátke videoklipy so špeciálnymi efektmi a hudbou z YouTube knižnice.Jedna z najúspešnejších kapiel na súčasnej českej popovej scéne piesňou Yesterday láka na svoj tretí štúdiový album, ktorý vyjde už novembri. Názov albumu bude opäť po albumoch Konnichiwa a Arigato inšpirovaný japonskou kultúrou.„Myslím si, že celý album je jedno veľké prekvapenie z hľadiska zvuku, prístupu k produkcii a textom. Príde mi taký civilnejší a fresh,“ hovorí o albume frontman kapely.