Snímky z obežnej dráhy Zeme odhalili nové kŕdle tučniakov, prezradili ich veľké kopy exkrementov

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Satelitné snímky objavili v Antarktíde množstvo nových lokalít s výskytom tučniaka obrovského. Tieto miesta našli vďaka nahromadeným exkrementom, ktoré na morskom ľade zanechali veľké škvrny. Nachádzajú sa medzi už predtým známymi kolóniami, pričom si medzi sebou udržiavajú rozostup najmenej 100 kilometrov.Objav znamená pre populáciu tohto druhu tučniakov nárast o 5 až 10 percent na približne 278 500 párov. Tučniaky obrovské potrebujú k životu dostupnosť morského ľadu. Keďže aj v Antarktíde sa postupne otepľuje, tieto ikonické tvory sa pre roztápanie ľadu pravdepodobne ocitnú v ohrození a ich počet môže klesnúť. Podľa istej prognózy by sa populácia tohto druhu tučniakov do roku 2100 mohla scvrknúť na polovicu.Výskumníci uviedli, že z obežnej dráhy nebolo možné spočítať tučniaky, ale počty v kolóniách odhadujú podľa veľkosti jednotlivých kŕdľov. "Je to dobrá správa, pretože v súčasnosti tak existuje viac tučniakov, ako sme si mysleli," povedal pre BBC News Peter Fretwell, špecialista z britského antarktického prieskumu.Zároveň však dodal, že všetky nové kolónie sa nachádzajú na citlivých miestach s nestabilným ľadom. Tučniaky potrebujú sezónny ľad neporušený aspoň osem alebo deväť mesiacov, aby sa mohli rozmnožovať. Ak sa vytvorí príliš neskoro alebo sa rozpadne priskoro, mladé tučniaky sú prinútené vstúpiť do mora skôr, ako sú na to pripravené.