Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Renáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. novembra 2025

SNM pristúpilo k ďalšiemu prepúšťaniu, platforma poukázala na alarmujúci spôsob ukončenia pracovného pomeru


Tagy: Kultúra Výpoveď

V Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeá v Martine mali k 1. novembru prepustiť viacero odborníkov a odborníčok. Výpoveď mali dostať v nedeľu 2. novembra ...



Zdieľať
1452352_10151843124608285_573945420_n 676x507 6.11.2025 (SITA.sk) - V Slovenskom národnom múzeu (SNM) – Múzeá v Martine mali k 1. novembru prepustiť viacero odborníkov a odborníčok. Výpoveď mali dostať v nedeľu 2. novembra prostredníctvom e-mailu. Tvrdí to Platforma slobodného múzejníctva.

Nedeľný e-mail


„Po prvej vlne ,konsolidácie' z konca minulého roka pristúpilo Slovenské národné múzeum k ďalšiemu prepúšťaniu. K 31. októbru 2025 ukončilo pracovný pomer viacerým zamestnancom a zamestnankyniam, a to spôsobom, ktorý je alarmujúci a nehodný verejnej inštitúcie,“ uviedla platforma na sociálnej sieti s tým, že prepustení sa o zrušení pracovných miest dozvedeli prostredníctvom nedeľného e-mailu.

„Pracovné miesta im boli zrušené zo dňa na deň, bez osobného prerokovania, bez riadneho odovzdania agendy a bez akejkoľvek snahy o rešpektujúcu komunikáciu,“ tvrdí ďalej platforma. Ako priblížila, v Múzeu slovenskej dediny mala byť zrušená pozícia dokumentaristky - kustódky, kultúrno-propagačnej manažérky, kurátora agroexpozície, a tiež etnografa – kurátora.

Posledný menovaný by mal byť bývalý riaditeľ Múzeí v Martine. V Etnografickom múzeu ide o pozície lektorky - múzejnej pedagogičky, knihovníčky a kurátora – historika. Skončiť mali aj vedúca Oddelenia prezentácie a marketingu a kurátorka v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku.

„Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová vydala rozhodnutie o organizačnej zmene 30. októbra 2025, ktorým sa s účinnosťou od 1. novembra 2025 ruší viacero pracovných miest. Dotknutí zamestnanci dostali e-mail v nedeľu 2. novembra 2025, v ktorom im bolo oznámené, že od 1. novembra už nemajú prísť do práce. Zároveň im bolo oznámené, že počas výpovednej lehoty im budú plynúť prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Ich prístup do elektronického dochádzkového systému bol zablokovaný,“ uviedla Platforma slobodného múzejníctva.

V predmetnom e-maili tiež malo byť uvedené, že osobné prerokovanie výpovede „nebolo možné zosúladiť“. Prepusteným zamestnancom bolo uložené, aby odovzdali všetku pracovnú agendu a zverené veci do 30. októbra 2025. Ide ale o termín ešte pred doručením samotného e-mailu, čiže spätne.

Vlna prepúšťania


Postup však zamestnancom znemožnil riadne odovzdať prácu či uzavrieť rozpracované úlohy. Pod správou malo byť podpísané personálne oddelenie SNM. Prerokovanie výpovedí by sa malo uskutočniť dodatočne.

„Je toto zachovanie odbornej kontinuity, stability kolektívu a generačného prepojenia skúseností, ktorým sa SNM chváli na svojom oficiálnom profile?“ spytuje sa Platforma slobodného múzejníctva. Múzeá podľa nej potrebujú rozvoj, inovácie a modernizáciu, ale aj stabilitu a kontinuitu. „Urýchlené zbavovanie sa odborníkov bez rešpektu a bez možnosti odovzdania skúseností túto kontinuitu ničí. A ohrozuje aj to, čo by malo byť pre každé národné múzeum samozrejmé – odbornosť, dôstojnosť a úcta k ľuďom, ktorí ho tvoria,“ uzavrela.

Platforma pred niekoľkými dňami poukázala na veľkú vlnu prepúšťania v múzeách. „Podľa dostupných informácií sa v rámci tzv. konsolidácie počíta s plošným znížením počtu zamestnancov a zamestnankýň o 10 percent,“ upozornila Platforma slobodného múzejníctva, ktorá takéto plošné redukovanie počtu pracovníkov považuje za mimoriadne nebezpečné. V tomto smere poukázala na to, že múzeá už v súčasnosti trpia nedostatkom personálu a financií.

„Vláda zároveň avizuje ďalšie vlny konsolidácie, ktoré môžu byť spojené s ďalším prepúšťaním. Platforma vyzýva múzeá, aby začali otvorene hovoriť o dopadoch konsolidácie na svoju odbornú činnosť – pretože ide o verejný záujem,“ napísala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - SNM pristúpilo k ďalšiemu prepúšťaniu, platforma poukázala na alarmujúci spôsob ukončenia pracovného pomeru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúra Výpoveď
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinské drony zasiahli ropnú rafinériu Volgograd
<< predchádzajúci článok
ZAX: docieliť rovnováhu-harmóniu chutí je pri výrobe čokoládových praliniek najväčšie umenie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 