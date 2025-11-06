Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Meniny má Renáta
 Tlačové správy

ZAX: docieliť rovnováhu-harmóniu chutí je pri výrobe čokoládových praliniek najväčšie umenie


Tagy: Čokoláda

Vtedy zákazníkov oslovili najmä originalitou chutí a dizajnom praliniek, no vďaka jasnej vízii a odhodlaniu odvtedy získali na 6 svetových súťažiach až 16 medzinárodných ...



2022 08 17 portraits zsuzsi zax 10 676x451 6.11.2025 (SITA.sk) - Vtedy zákazníkov oslovili najmä originalitou chutí a dizajnom praliniek, no vďaka jasnej vízii a odhodlaniu odvtedy získali na 6 svetových súťažiach až 16 medzinárodných ocenení.

Čo je najdôležitejšie pri výrobe pralinky?


ZV: Každá pralinka je unikátna, ručne maľovaná, snažíme sa vytvárať skutočné umelecké dielo. Používame iba špičkové čokolády, 100% ovocné pyré, lieskovce, vanilku, matchu... Hľadáme rovnováhu medzi plnkou a čokoládou, aby sa navzájom dopĺňali a chute boli výrazné, no harmonicky ladili. Je mýtus, že % kakaa znamená kvalitnejšiu čokoládu. Nie! Dôraz kladieme na dizájn, chuť a rovnováhu ingrediencií. Pri tom je to časovo extrémne náročná práca, ale práve v tom sa naše produkty líšia od väčšiny na trhu. Neponúkame nudné čokolády!

Sú lahodné a rozprávkové. Keď som prvýkrát uvidel vaše pralinky, myslel som si, že sú ako impresionistický obraz alebo šperk od Freywille. Čo robí vaše čokolády inými, čo ich robí dokonalými?


ZV: Myslím, že štýlový konzultant pán Schiffer to vyjadril najlepšie: "V týchto výtvoroch je čokoláda telom a kavalkáda vonkajších farieb je dušou". Exteriér sa mení, ale kvalita zostáva rovnaká. No, a ja to doplním: nezabudnime, že najlepšou čokoládou na svete je vždy "čerstvá čokoláda"! My ich v dielni robíme denno-denne.

Blížia sa Vianoce, doba darovania – okrem privátnych klientov, že vraj môžu s Vami počítať aj korporácie?


FV: Sme sa postupne stali etablovanou a rešpektovanou značkou, známou pre svoju kvalitnú produkciu, férovosťou a prestížne partnerstvá. Naplno využívame svoj potenciál a dokazujeme, že sme schopný flexibilne reagovať na individuálne a na mieru šité požiadavky, čoho dôkazom je nielen udržanie dôvery dlhoročných zákazníkov, ale aj neustále získavanie nových perspektívnych partnerov.

Čokoládové kolekcie na mieru v atmosfére daného eventu či firmy sú v súčasnosti najväčším hitom. Včas sme zareagovali na požiadavky trhu, čím sme si vybudovali pozíciu lídra v segmente personalizovaných firemných darčekov. Pokračujeme v tom naďalej.

ZAX sa snaží, aby darovanie nebolo o veľkosti, cene alebo záväzku ale o zážitku. S ich čokoládami môžeme spečatiť nové vzťahy a posilniť tie staré.

Navštívte na webstránke zaxchoco.com svet sladkostí a buďte svedkami toho, ako sa fantázia pretavuje do čokolády a následne do famózneho momentu Vášho darovania. Nech sa jedná o privátne alebo firemné darčeky, žnete úspechy garantovane!

Motivujte svojich blízkych, zamestnancov či obchodných partnerov zážitkami od ZAX. Dizajn a obsah luxusných setov je možné dotvoriť podľa vlastných preferencií. V prípade záujmu o kolekcie na mieru či profesionálny čokoládový servis pre váš event,

