Snom nositeľa Nobelovej ceny Feringu je vyvinúť smart lieky

Na snímke holandský profesor Bernard Lucas Feringa z Univerzity v Groningene, ktorému rektor Univerzity Komenského Marek Števček udelil Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského na návrh Prírodovedeckej fakulty UK nositeľovi Nobelovej ceny za chémiu, 9. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Vysoké Tatry 10. septembra (TASR) - Do Vysokých Tatier zavítal nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2016 Bernard Lucas Feringa z University of Groningen v Holandsku. V utorok mal hlavnú prednášku na spoločnom 71. zjazde slovenských a českých chemikov v Starom Smokovci, kde mu zároveň udelili Zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorá pôsobí pri Slovenskej akadémii vied (SAV).skonštatoval Feringa, ktorý získal Nobelovu cenu za dizajn a syntézu molekulových strojov.Jeho snom a zároveň motiváciou je vytvorenie tzv. smart alebo múdrych liekov, ktoré by mali konkrétnu funkciu a zaktivizujú sa napr. formou svetla práve vtedy, keď ich potrebujeme. Aj o tom bola jeho utorková prednáška na zjazde českých a slovenských chemikov.Feringa potvrdil, že verejnosť sa často na chemikov a vedcov pozerá ako na ľudí, ktorí sa hrajú. On si však dôležitú inšpiráciu pri svojom výskume berie napr. aj z prírody, kde sa veci hýbu vďaka molekulovým interakciám.upozornil Feringa.Zároveň zdôraznil, že veľmi dôležitá je v tomto smere tímová práca a v tejto súvislosti vyzdvihol prínos celého tímu, s ktorým roky pracuje.skonštatoval Feringa.Súčasťou jeho tímu bol na prelome rokov 2004 a 2005 aj Radovan Šebesta, profesor organickej chémie na Univerzite Komenského v Bratislave.ozrejmil Šebesta, ktorý sa snaží tieto princípy aplikovať aj vo svojom tíme a tiež dať študentom najavo, že majú vplyv na to, čo sa vo výskume robí. Tiež skonštatoval, že Feringa je veľkou inšpiráciou pre mnohých ľudí na svete.Feringa, ktorý mal možnosť spolupracovať s viacerými slovenskými vedcami, hodnotí slovenskú vedu vysoko.zdôraznil Holanďan, ktorý sa počas svojej návštevy chystá aj do slovenských hôr. Zároveň potvrdil, že Slovensko ako krajina so svojou kultúrou ho veľmi očarila.Feringa sa špecializuje na molekulárne nanotechnológie. V roku 2016 získal Nobelovu cenu za chémiu spolu s Francúzom Jeanom-Pierre Sauvagom a Britom Fraserom Stoddartom. Ocenili tak ich prácu v oblasti návrhu štruktúry a syntézy molekúl s riadenými pohybmi, ktoré dokážu plniť určité úlohy, keď im je dodaná energia a za vývoj tzv. molekulárnych strojov.