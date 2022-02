Snowbordová veteránka Jacobellisová zatienila Shiffrinovú, Američania majú na ZOH v Pekingu prvé zlato

9.2.2022 -

Prvé olympijské zlato na ZOH 2022 nezískala slalomová favoritka Mikaela Shiffrinová, ale snowbordová veteránka Lindsey Jacobellisová. Pri neúčasti zranenej českej favoritky Evy Samkovej sa stala olympijskou víťazkou v snowbordkrose a až dvakrát zmenila americkú olympijskú históriu.

Dlhé čakanie na cenný kov

Vo veku 36 rokov sa stala najstaršou americkou zimnou šampiónkou a zároveň získala medailu po 16 rokov, čo je najdlhšie obdobie čakania na druhý cenný kov na ZOH. Na ďalších troch olympiádach vo Vancouveru 2010, Soči 2014 a Pjongčangu 2018 obsadila piate, siedme a štvrté miesto.

Jacobellisová na piatej olympiáde získala prvé zlato. Na dosah ho mala už pred šestnástimi rokmi na ZOH v Turíne. Vtedy rovnako viedla, ale pošmykla sa a spadla. Nasledoval smútok zo striebra, ktorý teraz vystriedala zlatá radosť.

Zbierka medailí je kompletná

Vo Veľkom finále na druhé miesto odsunula Francúzku Chloe Trespeuchovú a na tretie Kanaďanku Meryetu Odinovú. Majsterka sveta Austrálčanka Belle Brockhofová na stupni víťazov chýbala, skončila štvrtá.

"Nerozumiem, ako sa mi to podarilo. Úroveň ženských jázd v snowbordkrose je dnes oveľa vyššia ako pred 16 rokmi. A ja som to dokázala. Poučila som sa z chýb z minulosti, aj preto sa to podarilo," uviedla šťastná Američanka pre AP.

Jacobellisová je päťnásobná majsterka sveta, držiteľka dvoch krištáľových glóbusov a ôsmich titulov v sériách X-Games a po novom už aj zlatá medailistka z olympijských hier.Skúsená Američanka je zároveň jedinou športovkyňou, ktorá sa zúčastnila na všetkých piatich olympiádach vo svojej disciplíne.