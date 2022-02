Ruud ovládol disciplínu v akrobatickom lyžovaní a získal zlato, pred kamerami spravil po triumfe emotívne gesto

Spustil sa v rukách s nórskou vlajkou

Otec by bol na neho hrdý

9.2.2022 - Nórsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Birk Ruud sa stal olympijskom šampiónom v disciplíne big air, zlato si vybojoval na predmestí Pekingu a na ZOH 2022 bude mať aj ďalšie šance na zveľadenie svojej medailovej zbierky v slopestyle či na U-rampe.Stredajší triumf však bol pre 21-ročného Nóra mimoriadne emotívny, keďže ho dosiahol rok po tom, ako na večnosť odišiel jeho otec Öivind. "Papa," povedal v cieľovom priestore do kamier, pričom ukázal na svoj hrudník a srdce v jeho vnútri. "Si so mnou," dodal.Už v pondelok sa stal víťazom kvalifikácie a bez problémov sa dostal medzi tucet finalistov. V stredu mal istotu zlata po dvoch z troch trikov a keďže v treťom finálovom kole šiel ako posledný, vedel, že triumf mu už neujde. Poňal to teda viac exhibične a spustil sa v rukách s nórskou vlajkou, ktorú po dopade rozprestrel. Stal sa z neho olympijský šampión v disciplíne, ktoré je v programe ZOH premiérovo.Jeho cesta za olympijským zlatom však nebola ľahká. V júli 2020 jeho otcovi Öivindovi diagnostikoval rakovinu a podľahol jej o deväť mesiacov neskôr. Ani po veľkej strate to nemal ľahké, len deväť týždňov pred začiatkom ZOH si poranil koleno a aby sa chránil pre koronavírusom, vynechal aj zimné X Games.Vyplatilo sa a vie, že na jeho doterajšie účinkovanie v Pekingu by bol jeho otec mimoriadne hrdý. "Som veľmi vďačný za každý okamih, ktorý som strávil s otcom. Stále mám rodinu a tiež mnoho ľudí, ktorí sú okolo mňa a podporujú ma. Aj za to som veľmi vďačný," poznamenal Birk Ruud.Len pre štatistické doplnenie - druhý skončil a striebro získal Američan Colby Stevenson a bronz si vybojoval Švéd Henrik Harlaut.