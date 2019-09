Snowden požiadal Macrona, aby mu udelil azyl vo Francúzsku

Edward Snowden Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Moskva 16. septembra (TASR) - Bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden, ktorý prezradil utajené informácie o sledovacích programov vlády Spojených štátov, vyzval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby mu poskytol azyl vo Francúzsku.Snowden o to už pred šiestimi rokmi neúspešne žiadal Macronovho predchodcu Francoisa Hollanda. S podobnou žiadosťou neuspel ani v ďalších krajinách sveta.Od roku 2013 sa zdržiava v Rusku, kde úrady jeho žiadosti o azyl vyhoveli. V USA ho v súvislosti s únikom informácií obvinili zo špionáže a krádeže vládneho majetku.Rozhlasová stanica France Inter odvysielala v pondelok rozhovor so Snowdenom. V ňom tento 36-ročný Američan vyhlásil, že je potrebné chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí sa rozhodnú zverejniť utajované skutočnosti vo verejnom záujme.V tejto súvislosti vyslovil želanie, aby mu prezident Macron urobil ústretové gesto a udelil mu azyl vo Francúzsku. Macronova prezidentská kancelária sa k jeho slovám bezprostredne nevyjadrila." uviedol Snowden podľa denníka The Independent. S poskytovaním takejto ochrany však podľa neho nemá problém len Francúzsko, ale aj iné krajiny Európy a sveta.Podľa Snowdena je na celej záležitosti najsmutnejšie, žeRozhovor pre France Inter bol odvysielaný pred zverejnením Snowdenovej knihy pamätí, ktorá vyjde v utorok v približne 20 krajinách sveta vrátane Francúzska. Mal by v nej po prvý raz podrobne vysvetliť, ako a prečo sa rozhodol zverejniť prísne tajné dokumenty o existencii globálnych sledovacích programoch prevádzkovaných americkou Národnou bezpečnostnou agentúrou (NSA). Tie zahŕňali monitorovanie telefonických hovorov, textových správ či e-mailov.Snowdenov príbeh už poslúžil ako námet na niekoľko kníh a filmov.Súčasný americký prezident Donald Trump zaujíma voči Snowdenovi nekompromisný postoj; pred svojím zvolením dokonca vyzýval na jeho popravenie. Nič však nenasvedčuje tomu, že by sa pokúšal o to, aby Rusko Snowdena vydalo do USA.