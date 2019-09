Predaj fairtradového kakaa stúpol na Slovensku o 170 % v roku 2018

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) – Predaj fairtradového kakaa stúpol v roku 2018 na slovenskom trhu o 170 % v porovnaní s rokom 2017 na celkovo 658 ton, prevažne vo forme čokolády a cukroviniek. V pondelok o tom informovala nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko.Je to dôsledok zavedenia Fairtrade programu pre kakao, ktorý funguje od roku 2014 a zjednodušuje spracovateľom podmienky pri výrobe produktov a pestovateľom dáva viac príležitostí na uplatnenie produkcie.uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Hana Malíková. Príčinou je vyšší záujem o udržateľnú spotrebu, ktorá sa v porovnaní so západnou Európou prejavila v SR neskôr.Kávy sa vlani predalo 217 ton v nepražených zrnách, čo bolo o 66 % viac ako v roku 2017. Táto hmotnosť zodpovedá 174 tonám praženej zrnkovej kávy.priblížila nezisková organizácia. Rast zaznamenal v uplynulom roku predaj takéhoto ovocia (11 ton), trstinového cukru (6 ton) a bavlny (11 ton). Za fairtradové produkty, ktoré si kúpili slovenskí zákazníci, získali družstvá farmárov v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike na fairtradovom príplatku vyše 190.000 eur, o 100 % viac ako v roku 2017, dodáva nezisková organizácia.Medzi najväčších predajcov tradičnej fairtradovej kávy v SR patria podľa neziskovej organizácie spoločnosti Tchibo, OMV na čerpacích staniciach a spoločnosť Miko, vlastnú značku takejto kávy zaviedol reťazec Kaufland. Lídrom v predaji takéhoto kakaa je spoločnosť Lidl.Pestovateľ kakaa a predseda fairtradového družstva Ecakog z afrického Pobrežia Slonoviny Ousmane Traore uviedol, že z 3000 družstiev v jeho krajine je do systému zapojených 223. Je to slobodné rozhodnutie každého družstva a počet zapojených sa zvyšuje. Družstvá sú certifikované a dôležitá pre nich je existencia trhu s takýmto surovinami a tovarom, najmä v Európe, kde je veľká spotreba čokolády.Značka Fairtrade označuje výrobky, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy organizácie Fairtrade International. Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia v tomto systéme ešte príplatok, ktorý môžu investovať do fariem a svojich komunít. Aktuálne je do systému zapojených približne 70 krajín a 1,6 milióna farmárov.