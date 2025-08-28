|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
28. augusta 2025
SNP bolo druhé najväčšie protifašistické ozbrojené vystúpenie, pripomína Vojenský historický ústav
Slovenské národné povstanie (SNP) nebolo žiadnym činom skupinky nespokojencov, ale druhým najväčším protifašistickým ozbrojeným vystúpením. Pripomína to
28.8.2025 (SITA.sk) - Slovenské národné povstanie (SNP) nebolo žiadnym činom skupinky nespokojencov, ale druhým najväčším protifašistickým ozbrojeným vystúpením. Pripomína to Vojenský historický ústav (VHÚ), pričom poukazuje na nespochybniteľné historické fakty.
„Nie je potrebné skrývať, že Slovenské národné povstanie malo svoje vzopnutia i pády, svoje úspechy i omyly. Ak však položíme jeho výsledky – so všetkými kladmi a nedostatkami – na pomyselnú váhu dejín, jednoznačne prevážia jeho morálne, politické i vojenské prínosy. V našich, ale aj v európskych dejinách protifašistického odporu, je Slovenské národné povstanie zapísané ako dôležitý, neprehliadnuteľný historický fakt. Stalo sa neoddeliteľnou súčasťou európskej protifašistickej a národnooslobodzovacej vlny, ktorá sa nezadržateľne dvíhala od základného prelomu na frontoch v roku 1943,“ uviedol VHÚ s dodatkom, že ani dnes, po dlhých rokoch, nezapadlo do neúprosných hlbín času legendárne heslo „Začnite s vysťahovaním“, ktorým sa začala neľahká cesta bojovníkov SNP.
„Môžeme byť právom hrdí na to, že ich zásluhou si spoločenstvo demokratických štátov vysoko váži a oceňuje Slovenské národné povstanie ako náležitý vklad do európskeho protifašistického hnutia odporu a porážky nacistického Nemecka a jeho spojencov,“ zdôraznil VHÚ.
Deň vyhlásenia SNP 29. august 1944 sa natrvalo zapísal do historickej pamäte slovenského národa. Povstanie bolo namierené proti prichádzajúcim nemeckým okupačným vojskám, ako aj voči nedemokratickému domácemu ľudáckemu režimu úzko kolaborujúceho s nacizmom.
Dňa 9. septembra 1944 bolo v Pravde zverejnené želanie divízneho generála Sergeja Ingra, ministra národnej obrany československej vlády v Londýne a hlavného veliteľa československej brannej moci v zahraničí, ktorý sa takto prihováral povstaleckému vojenskému veleniu a jemu podriadeným jednotkám: „Posielam vám a všetkým oddielom, bojujúcim pod vaším vedením, čo najsrdečnejší pozdrav celej československej armády, bojujúcej za hranicami. Tlmočím Vám úprimné prianie všetkých, aby vás vo vašom hrdinskom boji sprevádzalo šťastie a aby obete, ktoré prinesú slovenskí hrdinovia, zaistili lepšiu a krajšiu budúcnosť Československej republike“.
Podľa Vojenského historického ústavu bolo určené slovenským vojakom, ktorí sa s hrdosťou, odhodlaním a cťou zaradili medzi tých, ktorí vzdorovali zločinnej ideológii nemeckého nacionálneho socializmu, talianskeho fašizmu a japonského militarizmu.
Slovenské národné povstanie bolo vyhlásené po mesiacoch intenzívnych príprav ilegálnym Vojenským ústredím Slovenskej národnej rady. V Banskej Bystrici, v centre SNP, sa vytvorilo veliteľstvo 1. československej armády na Slovensku. Zámerom jeho velenia bolo brániť povstalecké územie, na ktorom po vypuknutí povstania žilo zhruba 1,7 milióna obyvateľov a rozprestieralo sa na ploche 20-tisíc kilometrov štvorcových, až do príchodu Červenej armády.
Armáda na Slovensku vznikala v ťažkých podmienkach, pod priamym tlakom útokov nemeckých okupačných vojsk. Jej velenie malo v prvých dňoch Slovenského národného povstania k dispozícii len 18-tisíc vojakov a dôstojníkov. Počet príslušníkov 1. čs. armády na Slovensku sa zvýšil dvomi mobilizáciami. Po prvej z nich, ktorá sa začala 5. septembra 1944, jej počet narástol na 47-tisíc mužov. Po druhej mobilizácii, ktorú vyhlásili 26. septembra 1944, a po nástupe nováčikov narástol počet jej príslušníkov na 60-tisíc osôb.
Po boku armády na povstaleckom území bojovalo približne 12-tisíc partizánov, z ktorých asi 70 percent tvorili Slováci. Ďalších asi 5 500 partizánov pôsobilo v tyle nemeckých okupačných vojsk. Povstalecké ozbrojené sily tak dosiahli počas druhého mesiaca bojov súhrnný stav zhruba 77 500 osôb.
Povstalecká armáda a partizánske jednotky napriek nedostatkom, ktoré znižovali ich bojovú hodnotu, dokázali úspešne vzdorovať nemeckým jednotkám dva mesiace. „Napriek vojenskej porážke, ktorú utrpeli v posledných dňoch októbra 1944, nedošlo k ich úplnému zničeniu ani ku kapitulácii či skončeniu organizovaného ozbrojeného odporu. Odpor časti síl povstaleckej armády a partizánov pokračoval v podmienkach partizánskeho spôsobu vedenia bojovej činnosti až do definitívneho oslobodenia Slovenska,“ pripomenul Vojenský historický ústav.
Zdroj: SITA.sk - SNP bolo druhé najväčšie protifašistické ozbrojené vystúpenie, pripomína Vojenský historický ústav © SITA Všetky práva vyhradené.
