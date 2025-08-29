|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
29. augusta 2025
USA schválili predaj 3 350 rakiet s predĺženým doletom Ukrajine
Spojené štáty schválili predaja 3 350 rakiet s predĺženým doletom (ERAM) a súvisiaceho vybavenia Ukrajine v hodnote 825 miliónov dolárov. Financie na tento nákup Kyjevu poskytnú Dánsko, Holandsko a Nórsko. ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty schválili predaja 3 350 rakiet s predĺženým doletom (ERAM) a súvisiaceho vybavenia Ukrajine v hodnote 825 miliónov dolárov. Financie na tento nákup Kyjevu poskytnú Dánsko, Holandsko a Nórsko. Oznámila to vo štvrtok americká Agentúra pre spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti (DSCA).
„Tento navrhovaný predaj zlepší schopnosť Ukrajiny čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že ju ďalej vybaví na vykonávanie sebaobrany,“ uviedla DSCA.
„Podporí to ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov zlepšením bezpečnosti partnerskej krajiny, ktorá je silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe,“ dodala agentúra.
Zdroj: SITA.sk - USA schválili predaj 3 350 rakiet s predĺženým doletom Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
