29. augusta 2025

USA schválili predaj 3 350 rakiet s predĺženým doletom Ukrajine


Spojené štáty schválili predaja 3 350 rakiet s predĺženým doletom (ERAM) a súvisiaceho vybavenia Ukrajine v hodnote 825 miliónov dolárov. Financie na tento nákup Kyjevu poskytnú Dánsko, Holandsko a Nórsko. ...



israel_iran_mideast_wars_86840 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty schválili predaja 3 350 rakiet s predĺženým doletom (ERAM) a súvisiaceho vybavenia Ukrajine v hodnote 825 miliónov dolárov. Financie na tento nákup Kyjevu poskytnú Dánsko, Holandsko a Nórsko. Oznámila to vo štvrtok americká Agentúra pre spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti (DSCA).


Tento navrhovaný predaj zlepší schopnosť Ukrajiny čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že ju ďalej vybaví na vykonávanie sebaobrany,“ uviedla DSCA.

Podporí to ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov zlepšením bezpečnosti partnerskej krajiny, ktorá je silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe,“ dodala agentúra.


Zdroj: SITA.sk - USA schválili predaj 3 350 rakiet s predĺženým doletom Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americká pomoc pomoc Ukrajine vojna na Ukrajine
