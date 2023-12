SNS by za určitých podmienok podporila Pellegriniho potenciálnu kandidatúru, v hre je aj post šéfa Národnej rady

Požiadavky SNS

Iný koaličný kandidát

20.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) je ochotná podporiť potenciálnu prezidentskú kandidatúru predsedu Národnej rady (NR) SR a predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho za určitých podmienok. Informoval o tom Denník N.Variantov je viacero. SNS prejavila záujem o ministerstvo hospodárstva , ale aj o posty v NR SR, konkrétne o dva posty podpredsedov. Podľa periodika to uviedol minister životného prostredia a nominant SNS Tomáš Taraba Poslanec SNS Roman Michelko je toho názoru, že jestvuje mnoho možností toho, čo by SNS mohla za podporu šéfa Hlasu požadovať. Jednou z nich je podľa Denníka N napríklad to, že by SNS po Pellegrinim dostala post šéfa NR SR, no Michelko spomenul i ministerstvo hospodárstva.Za jednu z možností označil i to, že by koalícia prebrala niektoré sľuby národniarov, ktoré sa nedostali do programového vyhlásenia. Poslanec tiež tvrdí, že v Hlase o týchto požiadavkách vedia.Pellegrini sa k svojej potenciálnej prezidentskej kandidatúre dosiaľ nevyjadril, plánuje tak učiniť po novom roku. V Hlase sa však o jeho kandidatúre vraj vážne uvažuje.Predseda SNS Andrej Danko tvrdil, že koalícia by mala uvažovať aj o inom kandidátovi, no svoju kandidatúru v médiách odmietol. Taraba sa ale vyjadril, že ak by sa SNS rozhodla postaviť prezidentského kandidáta a išla by po straníckej línii, Danko by bol najnepravdepodobnejším adeptom.