SNS je jednotná a jednotný je aj jej poslanecký klub, tvrdí Danko. Zo Slovenska chce mať hrdý štát

15.10.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana je jednotná a rovnako je jednotný aj jej poslanecký klub. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal šéf strany Andrej Danko „Pre mňa je to dôležitý odkaz, že ideme dobrou cestou a máme príležitosť urobiť poriadok na Slovensku tak, aby sme boli hrdým štátom," povedal Danko.Podľa neho sa to môže ukázať už na nadchádzajúcom samite Európskej únie v Bruseli. „Kde Robert Fico pôjde ako ,prremiér a zabojuje proti migračnému paktu," dodal Danko.