SNS je sklamaná z Pellegriniho, schválenie navýšenia výdavkov na obranu považujú za problém

Spôsobenie problémov

Očakávali viac odvahy

25.6.2025 (SITA.sk) - Národniari vyjadrili hlboké sklamanie z toho, že prezident Peter Pellegrini na samite NATO v Haagu nezabojoval o pozíciu, ktorú dosiahol španielsky premiér. Tomu sa podarilo oddialiť záväzok päťpercentného podielu HDP na investície do obrany.Podľa Slovenskej národnej strany (SNS) ale Slovensko túto šancu ani diplomatické kontakty nevyužilo na to, aby slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) predpripravil podmienky na rokovanie pre hlavu štátu.„Záväzok, ktorý prezident SR podpísal, by mohol v roku 2035 spôsobiť vážne ekonomické problémy slovenskému hospodárstvu," tvrdí SNS, považuje za vhodné využiť nasledujúcich 10 rokov na to, aby sa dosiahlo zníženie tohto percenta.„Súčasne konštatujeme, že ani vláda Slovenskej republiky na čele s Robertom Ficom nevyužila všetky možnosti, ktoré jej medzinárodné právo umožňuje," uviedli národniari. SNS tiež verí, že predmetný záväzok pre Slovensko sa v budúcnosti nenaplní.„Je veľká škoda, že sa prezident nepostavil po boku španielskeho predsedu vlády, ktorý pre Španielsko vyrokoval významný ústupok," myslia si národniari. Dodali, že od slovenských zástupcov na medzinárodnej scéne očakávali viac politickej odvahy. „Slovenská národná strana s týmto záväzkom vyslovene nesúhlasí a urobí všetko pre to, aby v budúcnosti došlo k jeho zníženiu," uzavreli.