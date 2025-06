Staré Mesto bude naďalej považovať 17. november za sviatok, na zastupiteľstve schválili aj zmenu rozpočtu

Centrum protestov

25.6.2025 (SITA.sk) - Bratislavské Staré Mesto bude aj naďalej 17. november považovať za sviatok - deň pracovného pokoja. Rozhodli o tom miestni poslanci na utorkovom zastupiteľstve.Okrem toho schválili tiež zmenu rozpočtu s dôrazom na rekonštrukcie komunikácií, dotácie pre neziskový sektor, ale aj príručku participácie. Zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vyjadrilo nesúhlas so zámerom vlády SR zrušiť deň pracovného pokoja 17. novembra – Deň boja za slobodu a demokraciu.„Tento dátum podľa zastupiteľov mestskej časti nepredstavuje len jednu z mnohých historických udalostí, ale jeden z najdôležitejších a najpozitívnejších momentov Slovenska v jeho novodobej histórii," uviedla hovorkyňa Starého Mesta Veronika Gubková . V Starom Meste sa v novembri 1989 odohrávali kľúčové verejné zhromaždenia, ktoré prispeli k pádu totalitného režimu.„Hviezdoslavovo námestie, Námestie SNP, ale aj priestory univerzít či divadiel sa stali centrami protestov, diskusií a výziev na pokojné vydobytie si slobody," poznamenala hovorkyňa. V schválenom vyhlásení mestská časť zdôrazňuje, že bez 17. novembra by neexistovala ani miestna demokracia tak, ako ju dnes poznáme.„Deň boja za slobodu a demokraciu je pre mňa nielen spomienkou na minulosť, ale aj výzvou do budúcnosti. Ak štát prestane tento deň vnímať ako dôležitý, je na nás, aby sme si ho pripomínali o to zreteľnejšie,“ uviedol starosta Matej Vagač V prípade, že štát pristúpi k zrušeniu 17. novembra ako dňa pracovného pokoja, Staré Mesto si ho zachová ako deň voľna. Zamestnanci miestneho úradu budú mať v tento deň voľno s náhradou mzdy. Poslanci na utorkovom zastupiteľstve schválili siedmu zmenu rozpočtu v tomto roku. V rámci nej zvýšili predovšetkým kapitálové výdavky.„Viac sa bude investovať do rekonštrukcií ciest a chodníkov - napríklad Hlboká cesta, Slávičie údolie, Žižkova, okolie Jakubovho námestia, Šulekova, Flöglova či Zrínskeho," vymenovala Gubková. Celkovo je v rozpočte aktuálne na výstavbu, opravu a rekonštrukciu ciest vyčlenených takmer 3,9 milióna eur.Viac financií smeruje aj na revitalizáciu zelene napríklad v Medickej záhrade, kde mestská časť rozbieha projekt Zeleno-modrá revitalizácia Medickej záhrady. Jeho financovanie by malo byť podporené aj z externých zdrojov v rámci výzvy Programu Slovensko.Staré Mesto pripravilo tiež Participatívnu príručku, ktorá stanovuje základné pravidlá a odporúčania pre zapájanie verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávy. Mestská časť tiež rozhodla o podporených projektoch v rámci výzvy na malé dotácie.„Výzva na malé dotácie Starého Mesta s alokáciou 100-tisíc eur zaznamenala vysoký záujem – doručených bolo 104 žiadostí v hodnote vyše 418-tisíc eur," uviedla hovorkyňa s tým, že po odbornom hodnotení bolo podporených 49 projektov. Výber prebehol na základe jasných kritérií a dvojúrovňového hodnotenia odbornou hodnotiacou komisiou.