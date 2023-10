Umelá nálepka

Jasný odklon od Fica

13.10.2023 - Slovenská národná strana (SNS) sa ohradila voči označeniu, že je radikálnou pravicovou stranou. Tvrdí, že je to len výplod Strany európskych socialistov „Tá sa snaží na základe umelej nálepky podsunúť verejnosti obyčajnú nenávisť. SNS vedie politiku, ktorá sa drží národných, sociálnych a kresťanských hodnôt," uviedla strana pre agentúru SITA.Vedenie Strany európskych socialistov (PES) vo štvrtok rozhodlo o pozastavení plného členstva strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a aj asociovaného členstva strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD)



Poukazuje pri tom na jasný odklon Roberta Fica od hodnôt európskych socialistov a tiež spojenie s radikálne pravicovou Slovenskou národnou stranou (SNS).



„Predsedníctvo k tomuto kroku pristúpilo po tom, čo sa líder Smeru-SD Robert Fico jasne odklonil od hodnôt rodiny PES. A, navyše, v dôsledku obáv, ktoré sa objavili po ohlásení vládnej koalície Smeru-SD, Hlasu-SD a radikálnej pravicovej strany,“ uvádza sa vo vyhlásení strany

Možný minister životného prostredia Rudolf Huliak pred rokom hovoril, že ak by viedol Slovensko, jeho prvá cesta by smerovala do Moskvy, kam by išiel odprosiť za našu vojenskú pomoc Ukrajine. Tvrdil, že by tam išiel „odprosiť za tých bláznov, čo rozpútali celý tento konflikt“.

„Sadnúť do lietadla, ísť doslovne a do písmena odprosiť za týchto bláznov, čo rozpútali celý tento konflikt, že sme sa toho zúčastnili tým spôsobom, že sme vyviezli celú svoju vojenskú techniku un bloc tam, že sme tam vyviezli milióny ton pohonných látok a všetkého,“ vyhlásil Huliak.

Vo videu spred roka kritizoval politikov, ktorí mali podľa neho sadnúť do vládnych lietadiel a ísť do Moskvy vyjednať ceny ropy a plynu. „Načo sme sa dali byť rukojemníkmi medzi Ruskom a Amerikou a znášať následky ich vojny.“.





Zdroj: SITA.sk - SNS odmieta byť označená za radikálnu pravicovú stranu, má ísť len o výplod európskych socialistov © SITA Všetky práva vyhradené.