Ukrajinskí vojaci vyhodili do vzduchu vlak okupantov, Melitopoľ odrezali od dodávok munície a paliva

13.10.2023 (SITA.sk) - Špeciálne jednotky ukrajinskej armády v piatok ráno vyhodili do vzduchu vlak ruských okupantov v meste Melitopoľ, čím ich odrezali od dodávok munície a paliva v záporožskom smere.Referuje o tom web Ukrajinská pravda. A to s odvolaním na ukrajinské Národné centrum odporu „Vďaka sabotážnym akciám našich vojakov bola o 7:30 vyhodená do vzduchu železničná trať. Následkom výbuchu bola poškodená železničná trať a vlak rozvážajúci muníciu a palivo pre armádu Ruskej federácie. V súčasnosti sa zisťujú ďalšie informácie o obetiach na strane nepriateľa,“ uviedlo centrum vo vyhlásení.