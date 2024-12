SNS po polroku ukázala ochotu rešpektovať koaličnú zmluvu, Hlas o mene nominanta na post šéfa parlamentu rozhodne sám

V súčasnosti je parlament bez predsedu a vedie ho podpredseda NR SR poverený jej vedením



V súčasnosti je parlament bez predsedu a vedie ho podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD). Kreslo šéfa NR SR sa uprázdnilo po tom, ako bol na jar tohto roka Peter Pellegrini (Hlas-SD), vtedajší predseda NR SR, zvolený za prezidenta. Post patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, dlhodobo oň ale javil záujem predseda SNS Andrej Danko V poslednom čase sa v súvislosti s pozíciou predsedu NR SR začalo skloňovať meno ministra vnútra Šutaja Eštoka, on sám v relácii Sobotné dialógy z 30. novembra poprel, že by sa chcel stať predsedom NR SR. O deň na to poslanec Roman Michelko (zvolený za SNS) v relácii Na telo v TV Markíza uviedol, že predseda Hlasu je pre nich prijateľnejší než iní kandidáti.

2.12.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD oceňuje, že Slovenská národná strana (SNS) po polroku ukázala ochotu rešpektovať koaličnú zmluvu. Považuje to za dôležitý krok k tomu, aby vláda mohla naplno realizovať dohodnutý program.Hlas to uviedol v reakcii na pondelkovú výzvu národniarov, aby predseda Hlasu a súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prijal post predsedu Národnej rady (NR) SR . Strana Hlas ďalej zdôraznila, že o mene nominanta na post predsedu parlamentu si rozhodne sama, trvá tiež na tom, aby sa táto situácia vyriešila čo najskôr.„Za našich ministrov hovoria konkrétne výsledky, a preto považujeme za samozrejmé, že na poste ministra vnútra zotrvá Matúš Šutaj Eštok, ktorý ukončil vojnu v polícii, zastavil nelegálnu migráciu a nastavil bezpečnostné fungovanie štátu,“ doplnila druhá najsilnejšia koaličná strana aj na kritiku SNS, že voliči očakávali od súčasnej vlády iné výsledky, a to aj v rezorte vnútra.