Zákony o športe Migaľovi nestoja za konflikt v koalícii, zvolenie predsedu parlamentu je podľa neho väčšia priorita

2.12.2024 (SITA.sk) - Zákon o športe a o Fonde na podporu športu poslancovi Samuelovi Migaľovi Hlas-SD ) za konflikt v koalícii nestojí. Podľa neho zákon vzbudil silné emócie. Ako uviedol na sociálnej sieti, bolo by podľa neho vhodnejšie, aby bol najskôr zvolený predseda parlamentu "To je určite väčšia priorita a iste aj pán predseda Andrej Danko SNS ) uzná, že autorita predsedu parlamentu je dobrý mediátor sporov medzi poslancami. Vyriešilo by to azda aj problém s tesnou väčšinou," napísal Migaľ. To, kto bude predsedom parlamentu by mal podľa neho Danko nechať na stranu Hlas-SD.Poslanec Migaľ sa neprezentoval pri hlasovaní o dvojici zákonov o športe z dielne Slovenskej národnej strany a parlament nebol uznášaniaschopný. Podľa Danka nielenže zablokoval parlamentnú schôdzu, ale aj hrubo porušil koaličnú zmluvu. Migaľ tak podľa neho bude osobne zodpovedný za to, ak starostovia, vrátane starostov z Hlasu, nedostanú desiatky miliónov eur na športovú infraštruktúru. Snahou SNS bolo zvýšiť podporu na športovú infraštruktúru z 20 miliónov na 60 miliónov eur.Poslanec Migaľ sa voči tvrdeniam Danka ohradil a vysvetlil, prečo nepodporil športové návrhy SNS a zablokoval parlamentnú schôdzu. Danko podľa neho klame. Poslanec vysvetlil, že sa snažil rokovať s predstaviteľmi ministerstva športu o jeho pripomienkach k zákonu o športe a fonde na podporu športu už od júna. SNS tvrdí, že tieto zákony prešli riadnym legislatívnym procesom, a že poslanec Migaľ nepredložil pozmeňovací návrh. Migaľ však hovorí, že jeho pozmeňujúce návrhy mala SNS k dispozícii viac ako dva týždne pred hlasovaním."Napriek tomu, že ma predstavitelia SNS opakovane ubezpečili, že do návrhov zákonov zapracujú aspoň niektoré pripomienky, tak Danko v poslednú chvíľu otočil a rozhodol sa, že sa s nimi nestotožní bez akéhokoľvek vecného argumentu," vysvetlil poslanec, ktorý sa rozhodol uverejniť podstatné body svojho návrhu zmien, aby si verejnosť sama urobila obraz o skutočných dôvodoch odmietania a útokov Danka.