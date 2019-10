SNS podľa A. Danka štátny rozpočet podporí, má však výhrady

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) podporí v parlamente štátny rozpočet, má však výhrady, napríklad k zvýšeniu dane z tabakových výrobkov. Povedal to v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12 predseda strany a šéf parlamentu Andrej Danko. Strany vládnej koalície už nie sú viazané koaličnou zmluvou a SNS má s vládnymi stranami Most-Híd aj Smer-SD niektoré nezhody. Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík avizoval, že poslanci SaS predložené znenie rozpočtu nepodporia.povedal Danko.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by podľa neho mal hľadať opatrenia, ktorými by vyrovnal štátny rozpočet v týchto oblastiach, ale napríklad aj v úsporách v štátnej správe.avizoval Sulík. Podľa šéfa SaS je rozpočet príliš optimistický na strane príjmov a napriek tomu je deficitný. Líder liberálov pripomenul, že vláda navrhovala na tento rok vyrovnaný štátny rozpočet a napriek tomu, že ekonomike sa ešte stále darí, svoj záväzok nesplní.upozornil Sulík.Lídri parlamentných strán sa nezhodli v názoroch na schválený minimálny dôchodok. Ten sa po novom stanoví ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Opatrenie z dielne SNS bude stáť štátny rozpočet od budúceho roka takmer 150 miliónov eur, no podľa Danka túto sumu pokryje bankový odvod. Ten by mal priniesť do štátnej kasy okolo 180 miliónov eur.Podľa Sulíka však nový spôsob výpočtu minimálneho dôchodku zmaže rozdiely medzi tými, ktorí celý život pracovali a platili poistenie, a medzi špekulantmi, ktorí nepracovali alebo sa plateniu poistného vyhýbali.povedal Sulík. Podľa Danka sa pri zvyšovaní minimálnej mzdy na dôchodcov pozabudlo.tvrdil.SNS v parlamente v poslednom čase neprešlo niekoľko zákonov, napríklad vytvorenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu, alebo povinnosť dávať rekreačné poukazy aj pre firmy s menej ako 50 zamestnancami. Zatiaľ čo Sulík označil rekreačné poukazy za škodlivé pre podnikateľské prostredie a vytvorenie nového ministerstva za zbytočné, Danko poukazoval na pozitívny vplyv rekreačných poukazov na zvýšenie ubytovaných v slovenských rekreačných zariadeniach. Turistiku vidí predseda národniarov ako jeden z budúcich pilierov slovenskej ekonomiky, ktorý si vlastné ministerstvo zaslúži.