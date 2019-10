Zablokovali prístup k miestu, kde mal byť zabitý vodca IS

Abú Bakr Baghdádí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damsak 27. októbra (TASR) - Islamisti, ktorí ovládajú veľkú časť severozápadnej Sýrie, zablokovali v nedeľu prístup do oblasti, kde mali americké špeciálne jednotky zlikvidovať vodcu extrémistického hnutia Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího. S odvolaním sa na svedectvo svojho korešpondenta o tom informovala agentúra AFP.Militanti z hnutia Haját Tahrír aš-Šám, ktoré je napojené na al-Káidu, uzatvorili prístupové cesty do dediny Briša neďaleko tureckých hraníc. Malo sa tak stať po tom, ako médiá informovali, že práve tam bol počas nočnej operácie špeciálnych jednotiek zabitý Baghdádí.Podľa správ mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne, transportovali v nočných hodinách do Briši príslušníkov amerických špeciálnych síl vrtuľníky, pričom následne došlo v dedine k prestrelke.Dvojhodinová špeciálna operácia si podľa SOHR vyžiadala najmenej deväť obetí na životoch s tým, že organizácia nevedela potvrdiť, či medzi mŕtvymi bol aj vodca IS.Briša sa nachádza v provincii Idlib, ktorú z väčšej časti ovládajú jednotky hnutia Haját Tahrír aš-Šám. Ide o jeden z posledných regiónov Sýrie, ktoré stále nie sú pod kontrolou vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Americký týždenník Newsweek v nedeľu ako prvý informoval o údajnej likvidácii Baghdádího v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Informáciu mu poskytol nemenovaný predstaviteľ americkej armády, podľa ktorého operáciu vykonali špeciálne jednotky po prijatí hodnotných spravodajských informácií.Údajnú likvidáciu Baghdádího v Sýrii potvrdili následne aj zdroje v Sýrii, Iraku a Iráne, informovala agentúra Reuters. Veliteľ jednej z militantných frakcií v provincii Idlib uviedol, že Baghdádí údajne zahynul už "" v tamojšej dedine Briša neďaleko tureckých hraníc pri útoku, na ktorom sa podieľali vrtuľníky, lietadlá a došlo k stretu.Televízia CNN s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa amerického ministerstva obrany uviedla, že Baghdádí počas útoku odpálil na sebe samovražednú vestu.Podľa amerických vládnych zdrojov momentálne prebieha vyšetrovanie, ktoré má potvrdiť, či vodca IS pri útoku zahynul.Americký prezident Donald Trump v noci na nedeľu na Twitteri napísal: "!"