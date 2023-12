SNS podporuje kroky ministerky kultúry Šimkovičovej a presun peňazí na Redutu a Univerzitnú knižnicu v Bratislave

Financovanie na konkrétne projekty

Poriadna strecha nad hlavou

2.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) podporuje kroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominatka SNS) a presun peňazí určených na boj s dezinformáciami na Redutu a knižnicu. Národniari tiež zdôraznili, že nikdy nesúhlasili s financovaním boja proti dezinformáciám, a teraz sa podľa nich prostriedky presunuli na zmysluplné projekty.„Neexistuje predsa autorita, ktorá by vedela objektívne posúdiť, čo je hoax a čo nie. Je to čisto len slovičkárenie, rôzny uhol pohľadu a z toho nemajú občania žiaden osoh. Zo slov sa skrátka ľudia nenajedia,“ skonštatovala strana v tlačovej správe.SNS doplnila, že majú za to, aby sa financie namiesto virtuálneho boja so slovami využívali na konkrétne projekty, ako je napríklad oprava strechy Reduty či prevádzkovanie Univerzitnej knižnice v Bratislave „Návštevníci filharmónie si zaslúžia mať konečne poriadnu strechu nad hlavou, čo potvrdil aj generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner . Tejto správe sa veľmi potešil. Doslova povedal, že mu pani Šimkovičová touto dobrou správou urobila Vianoce už dnes a teda aj občanom,“ uzavrel politický subjekt. Ministerstvo kultúry nebude v tomto roku pokračovať v programe 5 – Podpora a rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám v schválenom režime. Rezort navrhol použiť financie z programu 5 na dofinancovanie strechy Reduty v hodnote. Zvyšné prostriedky ďalej zvažuje využiť na dofinancovanie bežnej prevádzky Univerzitnej knižnice v Bratislave, uvažuje sa nad sumou