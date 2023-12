Po stredisku v Ždiari v sobotu otvorili ďalšie stredisko aj vo Vysokých Tatrách. Na Štrbskom Plese uviedli do prevádzky prvé zjazdovky v spodnej časti. Technický riaditeľ pre lanové dráhy Jaroslav Soko uviedol, že lyžiari majú k dispozícii lanovku a dva vleky na zjazdovkách Turistická, Interski a Junior, kde je aktuálne 40 centimetrov snehu a podmienky sú veľmi dobré.





Sezóna v Tatrách sa začína o týždeň skôr ako zvyčajne, trate sa podarilo pripraviť vďaka snehovej nádielke a mínusovým teplotám. So zasnežovaním začali vo Vysokých Tatrách 13. novembra. "Keď to počasie dovolí, znova začneme zasnežovať aj horné partie, Furkotka je zasnežená na 45 percent a Solisko približne na 60 percent," priblížil Sokol. Stredisko v Tatranskej Lomnici plánujú otvoriť 16. decembra, zasnežujú tam celú líniu zo Skalnatého plesa. V prevádzke je už aj sánkarská dráha z Hrebienka a viaceré trate pre milovníkov bežeckého lyžovania.Medzi novinky zimnej sezóny patrí napríklad nový návštevný poriadok Tatranského národného parku s predĺžením sezóny pre skialpinistov a skrátením zimnej uzávery. "To sú pozitívne správy pre turistov, negatívne vnímajú zákaz zvierat vo vysokohorskom prostredí, veríme, že si na tento trend zvyknú a pochopia jeho opodstatnenie," uviedla pre TASR riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.Dodala, že skibus bude premávať na Štrbskom Plese už od tohto víkendu. Ďalšie linky, rovnaké ako po minulé roky, pribudnú od Vianoc a budú jazdiť počas celej zimy až do Veľkej noci. "Je plánované aj kyvadlové spojenie medzi Eurocampom a parkoviskom na Bielej vode v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Znovu prinášame regionálnu kartu Tatrycard, ktorá zahŕňa bezplatnú dopravu vlakmi vo Vysokých Tatrách. Môžu ju získať ubytovaní hostia priamo v zariadení alebo si ju zakúpiť online," doplnila Blašková. Jedným z nových podujatí bude v Tatrách Anjelská kapustnica a tiež Konské pólo.Blašková dodala, že hotely aktuálne hlásia vysokú obsadenosť, niektoré sú už počas sviatkov vypredané. "Región sa rýchlo zapĺňa aj počas celých zimných prázdnin. Keď začneme zasnežovať, ľudia automaticky začnú plánovať lyžovačku," skonštatovala. Pribúdajú rezervácie na prvé novoročné týždne, obsadzujú sa poľské aj české prázdninové termíny a podľa Blaškovej pribúdajú zahraniční klienti, pri niektorých národnostiach očakávajú významný nárast. "Vzhľadom na prebiehajúce kampane v zahraničí, novú leteckú linku z Popradu a aktivity počas roka očakávame lepšie výsledky ako vlani," dodala. Ak radikálne nezaúraduje počasie, ako napríklad minulý rok, Tatranci očakávajú úspešnú sezónu.