SNS posiela do komunálnych volieb takmer 5000 kandidátov

Bratislava 14. septembra (TASR) - Do tohtoročných novembrových komunálnych volieb posiela koaličná SNS takmer 5000 kandidátov. Do boja o primátorské kreslo sa chystá viac ako 40 uchádzačov, ktorí kandidujú buď za SNS, alebo v koalícii s ňou. V prípade kandidátov na starostov je to viac ako 700 uchádzačov.poznamenala Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka.O hlasy voličov sa tiež uchádza takmer 4000 kandidátov na poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev. Spomedzi kandidátov je 30 takých, ktorí sa o priazeň uchádzajú ako nezávislí, avšak s podporou SNS.doplnila Škopcová.Oficiálni kandidáti budú známi až po ich zaregistrovaní volebnými komisiami.Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra. V utorok 11. septembra vypršal termín pre podanie kandidačných listín.