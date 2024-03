SNS sa sama pričinila o to, aby sa skrátil rozpočet RTVS, zdôraznil Hajko (video)

Účelové vyjadrenia SNS

Riešenie problémov na to určenej pôde

SNS chce určiť víziu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.3.2024 (SITA.sk) - Predstavitelia SNS na štvrtkovej tlačovej konferencii kritizovali hospodárenie RTVS , samotná strana sa pritom pričinila o to, aby sa skrátil rozpočet verejnoprávneho média na tento rok. V stanovisku to zdôraznil opozičný poslanec Jozef Hajko KDH ).„A otvorili sa dvierka, že peniaze ešte nejaké prídu, ak budú počúvať," skonštatoval Hajko.Zároveň pripomenul, že predstavitelia SNS kritizovali RTVS za to, že stráca verejnoprávny charakter.„Pritom to hovorí osoba - ministerka kultúry, ktorá sa podieľala na budovaní dezinformačnej scény," zdôraznil Hajko.Tiež poukázal na to, že SNS kritizovala RTVS, že „klesá do bulváru".„Pritom práve ministerstvo kultúry a tento rozpočet ich tlačia do toho, aby vysielali takéto formáty, kde príjmy z reklamy majú rásť a má sa to bulvarizovať," upozornil Hajko s tým, že vyjadrenia predstaviteľov SNS vníma ako účelové.„Ak sa majú odstrániť problémy, ktoré v RTVS určite sú, tak nech sa využije pôda, ktorá na to je," zdôraznil Hajko s poukazom na Radu RTVS alebo parlamentný výbor pre kultúru a médiá Doplnil, že bude rád, keď na výbor príde ministerka kultúry Martina Šimkovičová aj riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj a predstavia svoje analýzy.„A podľa toho sa bude konať ďalej," dodal Hajko. Andrej Danko vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že na RTVS „sú napojení ľudia, ktorí z nej žijú“ a týchto ľudí chcú odpojiť.„Každý, kto hovorí, že RTVS nepotrebuje zmenu, klame. Nám nejde o nič iné, len určiť víziu,“ tvrdí.RTVS v súčasnom stave podľa neho nie je ekonomicky udržateľná. Uvoľniť preto chcú reklamný strop tak, aby RTVS mohla zarábať viac ako šesť miliónov eur na reklame.Komerčné televízie pritom podľa Danka zarábajú od 80 do 100 miliónov ročne. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zase RTVS vyčítala, že je neobjektívna.