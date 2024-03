Boj o zachovanie RTVS nie je na konci, Demokrati vyzbierali podpisy za hromadnú pripomienku k zákonu

Nemôže si robiť, čo chce

Pripravia si argumenty

14.3.2024 (SITA.sk) - Strana Demokrati vo štvrtok oznámila zber podpisov za hromadnú pripomienku k zákonu o RTVS a do dvoch hodín sa jej podarilo získať dostatočný počet.Ako informuje hovorkyňa strany Martina Kakaščíková , znamená to, že Šimkovičovej rezort bude musieť do rozporového konania prizvať zástupcov verejnosti.„Šimkovičovej ministerstvo si nemôže robiť s verejnými inštitúciami, ktoré sú financované z našich daní čo sa jej len zachce. Boj o zachovanie RTVS nie je na konci a my urobíme všetko pre to, aby to boli občania, ktorí budú rozhodovať o tom, ako má naša spoločná inštitúcia vyzerať,” uviedol bývalý šéf výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský Podľa advokáta a člena predsedníctva Michala Kiču , hromadnou pripomienkou ľudia súhlasili, aby ich zastupovali na rozporovom konaní.„Očakávam, že ministerstvo bude postupovať v súlade so zákonom a čoskoro nám bude doručené oznámenie o konaní," poznamenal Kiča.Umelkyňa a členka predsedníctva Dorota Nvotová dodala, že na rozporové konanie pôjdu s dôkladne pripravenými argumentmi, aby odborne a rázne zastupovali požiadavky verejnosti.