SNS ubezpečila voličov, že je pevnou súčasťou koalície a nedovolí návrat „liberálnych hrôzovlád“ – FOTO

19.2.2025 (SITA.sk) - Národniari ubezpečili voličov, že sú pevnou súčasťou koalície a nedovolia návrat „liberálnych hrôzovlád". Informovala o tom Slovenská národná strana (SNS) po zasadnutí predsedníctva strany.Predsedníctvo SNS vyjadrilo plnú podporu krokom predsedu strany Andreja Danka , ako aj zotrvaniu SNS v koalícii so stranami Smer-SD Hlas-SD . SNS súčasne informovala, že prijali nových členov, medzi ktorými je aj poslanec Roman Michelko Podľa národniarov je potrebné viesť oveľa väčší a otvorený dialóg so spoločnosťou. Strana súčasne apeluje na predstaviteľov výkonnej moci, aby dôslednejšie realizovali pomoc ľuďom. Apeluje aj na vyšetrovanie krívd, ktoré boli spáchané na občanoch v minulosti. SNS po zasadnutí ďalej informovala, že vyjadrujú podporu Dankovi pri rokovaniach s predsedom strany Hlas-SD Matúšom Šutajom Eštokom „V záujme zachovania pronárodnej vlády akceptujeme súčasnú situáciu. SNS vždy chránila Slovensko, a preto sa rovnako principiálne zachová aj teraz. Odmietame hazardovať s budúcnosťou Slovenska tak, ako to robia tí, ktorí v záujme presadenia vlastných personálnych požiadaviek niekoľko mesiacov blokujú činnosť koalície, ktorá dostala mandát na to, aby zastavila nebezpečenstvo liberalizmu, ktorý tu vládol v rokoch 2020 až 2023," uzavreli národniari.