SNS v prezidentských voľbách určite nepodporí Radačovského, Michelko sa vyjadril aj ku kandidatúre Danka

13.1.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa podľa poslanca za SNS Romana Michelka ešte definitívne nerozhodol, či bude kandidovať na post prezidenta.„Neviem povedať v tejto chvíli, ako sa rozhodne," povedal v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy. Podľa neho to Danko ešte zváži a potom oznámi svoje rozhodnutie.Michelko temer s istotou vylúčil, že SNS by podporila kandidatúru europoslanca Miroslava Radačovského . Pokiaľ mu je známe, v ich klube sa mu nepodarilo získať potrebné podpisy a poznamenal, že nerozumie tejto iniciatíve. Tvrdil tiež, že pre ich poslanecký klub nie je celkom prijateľná ani podpora Štefana Harabina V prípade, ak by Danko napokon nekandidoval, budú podľa Michelka v SNS ešte diskutovať o tom, koho podporiť. „Pellegrini by mohol mať podporu, ale očakáva sa ústretový krok aj z druhej strany," vraví poslanec národniarov na margo prípadnej podpory kandidatúry predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho