V Trnave sa koná historicky prvé miestne referendum, má päť otázok o parkovaní

Kampaň pred referendom

Primátor Bročka sa nezúčastní

13.1.2024 (SITA.sk) - V Trnave sa koná historicky prvé miestne referendum , od 07:00 je v meste otvorených 25 referendových miestností. Vyše 53-tisíc oprávnených voličov sa môže v referende vyjadriť k parkovacej politike, ktorú postupne zavádza vedenie mesta.Priebeh referenda bol dopoludnia podľa zapisovateľky mestskej komisie pre referendum Kataríny Koncošovej absolútne pokojný, komisia nemusela riešiť žiadne podnety, ani sťažnosti.Pred referendom sa uskutočnila kampaň, ktorá mala motivovať ľudí k účasti. Na jej financovaní sa prostredníctvom transparentného účtu podieľali šiesti opoziční poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí dali na kampaň viac ako 7000 eur.Peniaze na podporu referenda zbieral aj predseda petičného výboru Rudolf Krajčovič , ten však nemal transparentný účet. Okrem toho kampaň po vlastnej línii podporovali aj niektorí podnikatelia.Trnavčania môžu v referende až do 22:00 odpovedať na, ktoré sa týkajú parkovania. Hneď v prvej sa môžu vyjadriť, či súhlasia so zrušením všeobecne záväzného nariadenia, ktoré rieši parkovaciu politiku v meste.Ďalšie otázky podmieňujú zavedenie novej parkovacej politiky vybudovaním bezplatných záchytných parkovísk s minimálnym počtom 1380 parkovacích miest, zavedením pravidelnej kyvadlovej dopravy zo záchytných parkovísk do centra mesta či rovnakými podmienkami pre všetkých rezidentov vo všetkých rezidentských zónach.Trnavský primátor Peter Bročka dopredu avizoval, že sa referenda nezúčastní, rovnako aj poslanci z klubu Za lepšiu Trnavu. Zrušenie parkovacej politiky by podľa Bročku znamenalo horšie parkovanie pre všetkých. V Trnave je podľa neho najlacnejšia parkovacia politika spomedzi krajských miest. Cena za prvé auto je len jedno euro na rok.Výsledky miestneho referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Ani keby bolo referendum platné, nebolo by jeho výsledky pre poslancov mestského zastupiteľstva po právnej stránke záväzné.