Snúbenica zavraždeného novinára apeluje na Newcastle United, aby sa nedali dokopy so Saudmi

10.5.2020 (Webnoviny.sk) - Avizované prevzatie anglického futbalového klubu Newcastle United bohatou finančnou skupinou zo Saudskej Arábie má vážneho verejného odporcu. Hatice Cengizová bola snúbenica pred časom zavraždeného novinára Džamála Chášakdžího a za touto tragédiou údajne stoja tí istí ľudia, ktorí teraz kupujú Newcastle United na čele s korunným princom Mohammedom bin Salmánom.Práve v tíme štvornásobného anglického majstra je dlhodobo brankárskou jednotkou Slovák Martin Dúbravka. V októbri minulého roku sa s "The Magpies" dohodol na predĺžení zmluvy do leta 2025."Táto správa je adresovaná klubu Newcastle United, ale aj celému anglickému futbalu. Morálne hodnoty by mali prevládnuť nad pochybnými kšeftami a politikou. Za peniaze sa nedá kúpiť všetko. Apelujem na všetkých, že v anglickom futbale by nemalo byť miesto pre tých, ktorí sú obvinení z vraždy a podobných zverstiev," uviedla Hatice Cengizová, cituje ju portál BBC.Saudskoarabský "Public Investment Fund" má prevziať majoritný 80-percentný podiel v Newcastli a kúpa klubu sa odhaduje na 300 miliónov libier.Publicista a disident Chášakdží (59) bol zavraždený 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule, kde bol vybavovať náležitosti týkajúce sa svadby s Cengizovou.Tí, čo túto úkladnú vraždu pripravovali, si dali záležať. Telesné pozostatky Chášakdžího sa nikdy nenašli.Osobitná spravodajkyňa OSN Agnes Callamardová uviedla, že existujú dôveryhodné dôkazy o tom, že práve korunný princ Mohammed bil Salmán a ďalší vysokopostavení predstavitelia Saudskej Arábie sú osobne zodpovední za tento ohavný skutok."Nechceme, aby sa uzavrela dohoda so saudskoarabskou stranou. Tu nejde len o vraždu jedného človeka, ale snahu podporovať spravodlivosť, udržať nažive ľudské práva a rozbehnúť transformáciu v krajinách Blízkeho východu," doplnila Cengizová.Saudská Arábia napriek snahám tamojšej vlády nemá dobrú povesť v demokratickom svete vzhľadom na nedodržiavanie ľudských práv v jednej z najväčších krajín arabského sveta.Jej vláda je spájaná s výrazom "sportswashing", čo je anglický termín pre krajiny, ktoré sa snažia zlepšiť svoje vnímanie v zahraničí investovaním do významných športových tímov alebo organizovaním veľkých podujatí.Saudskoarabská vláda to odmieta s tvrdením, že sa len snaží o väčšiu angažovanosť v celosvetovom športe.Cengizová sa vo svojom verejnom apeli obrátila aj na vedenie Premier League so žiadosťou o zablokovanie kúpy Newcastlu United predstaviteľmi Saudskej Arábie.Výkonný riaditeľ Premier League Richard Masters v tejto súvislosti pre BBC Sport reagoval: "Riadime sa právnymi predpismi Spojeného kráľovstva aj vlastnými pravidlami Premier League. Tie presahujú rámec britského obchodného práva a vieme ich aplikovať veľmi razantne."Aj slovenský reprezentant Dúbravka sa nedávno vyjadril k prevzatiu svojho klubu novými majiteľmi z arabského sveta."Ak sa tak stane a klub predajú, zrejme s tým príde aj obrovský prísun financií. Keď si pomyslíte, akým majetkom disponuje nový možný majiteľ, potom to nie je prekvapujúce,“ povedal Dúbravka v rozhovore pre portál šport.sk.Podľa britského denníka Daily Mirror plánujú budúci vlastníci klubu minúť na prestupy až 250 miliónov libier. Možnými novými tvárami v tíme "strák" má byť hviezdna trojica Uruguajčan Edinson Cavani, Belgičan Dries Mertens a Brazílčan Willian.Medzi prípadnými akvizíciami sa spomínajú aj Togčan Emmanuel Adebayor či dvojica Francúzov Olivier Giroud a Antoine Griezmann.