Futbalista Realu Madrid Jovič má definitívne po sezóne, zranil sa počas domáceho tréningu

10.5.2020 - Na ostatné mesiace nebude v dobrom spomínať srbský útočník Realu Madrid Luka Jovič.Po tom, čo v marci porušil karanténu, keď po návrate do vlasti v uliciach Belehradu oslavoval narodeniny priateľky Sofije a stal sa terčom kritiky, ide tentokrát o zranenie.Dvadsaťdvaročný rodák z Bosny a Hercegoviny si pri tréningu v domácich podmienkach privodil zlomeninu pätovej kosti, ktorá ho z hry vyradí až na tri mesiace.V praxi to znamená, že aj keby sa španielsku La Ligu podarilo reštartovať, Jovič si v tejto sezóne už nezahrá.O niekoľko dní pritom mal mladý futbalista cestovať do Madridu a pripojiť sa k svojmu klubu. Odchovanec Crvenej zvezdy Belehrad prišiel do Realu v lete 2019 z nemeckého Eintrachtu Frankfurt.Jovič okrem toho, že sa na jeho osobu zosypala vlna kritiky za nezodpovedné správanie, stal sa aj predmetom vyšetrovania srbských štátnych orgánov.