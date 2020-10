So svojím životom je spokojných deväť z desiatich ľudí žijúcich v európskych mestách

Deväť

18.10.2020 (Webnoviny.sk) -žijúcich v európskych mestách bolo vlani spokojných so svojím tamojším životom. Vyplýva to zo správy Európskej komisie (EK) o kvalite života v európskych mestách, ktorú vydala pri príležitosti 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest.Výsledky v správe vychádzajú z 58 100 rozhovorov uskutočnených v 83 mestách, informovalo v tlačovej správe Zastúpenie EK v SR.V mestách žije zhruba 40 % percent populácie Európskej únie . Správa EK okrem iného ukazuje, že obyvatelia väčších európskych miest majú tendenciu menej používať autá a viac verejnú dopravu a mestá sú ústretovejšie v otázkach sociálneho začlenenia migrantov a LGBTI komunít.Respondenti v prieskume tiež uviedli, že kvalita vo východoeurópskych mestách sa za posledných päť rokov výrazne zlepšila.Kvalitu života v slovenských mestách hodnotilo 1 400 respondentov. So životom v Bratislave bolo spokojných 92,5 % opýtaných a 94,5 % v Košiciach. Za dobré miesto na život označilo hlavné mesto 93 % respondentov, Košice až 95 %.Respondenti boli spokojní s veľkosťou trhu práce v mestách, dostupnými cenami verejnej dopravy a kultúrou. Medzi slabé stránky zaradili prístup k zdravotným službám, ceny bývania a čistotu.