Na cestu do Veľkej Británie bude od 1. októbra 2021 potrebný aj cestovný pas

17.10.2020 (Webnoviny.sk) - Od 1. októbra 2021 nebude pri ceste do Veľkej Británie stačiť občiansky preukaz, začne totiž platiť nutnosť preukázania sa platným cestovným pasom.Táto povinnosť sa však nebude uplatňovať vo vzťahu k slovenským občanom, na ktorých práva sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do pobytovej schémy, takzvanej Settlement Scheme, garantujúcej právo pobytu. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie priblížil, že registrovaní občania budú môcť do 31. decembra 2025 naďalej používať pri cestách do Spojeného kráľovstva aj platné občianske preukazy vydané v súlade so štandardmi ICAO (obsahujúce elektronický čip).