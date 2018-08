So zosnulým Mikitom sa v United Center rozlúčili stovky fanúšikov

Rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého hokejistu Stana Mikitu v nedeľu verejne vystavili v átriu haly United Center, ktorá je domovom tímu NHL Chicago Blackhawks. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 13. augusta (TASR) - Rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého hokejistu Stana Mikitu v nedeľu verejne vystavili v átriu haly United Center, ktorá je domovom tímu NHL Chicago Blackhawks. Mnohí fanúšikovia sa s legendou prišli rozlúčiť v drese s jeho obľúbeným číslom 21.Spomienkovú udalosť nevynechali ani viacerí Slováci, žijúci v zámorí.citoval portál nhl.com slovenského rodáka Mira Belláka, ktorý sa s rodinou presťahoval do USA.Mikita zomrel minulý utorok vo veku 78 rokov. Narodil sa 20. mája 1940 v slovenskej obci Sokolče. Do Kanady emigroval v roku 1948 spoločne s tetou a strýkom, všetkých 22 sezón v NHL odohral za Chicago Blackhawks. Je historický líder klubu v počte odohraných zápasov (1394), bodov (1467) aj asistencií (926), v roku 1961 sa radoval zo zisku Stanleyho pohára.V roku 2015 diagnostikovali Mikitovi ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje stratu pamäte, halucinácie a poruchy spánku. Rodina požiadala, aby namiesto kvetinových darov fanúšikovia prispeli finančne na chod štyroch charitatívnych organizácií a projektov.Mikita sa v roku 1980 stal prvým hráčom Blackhawks, ktorého dres (č. 21) vyvesili pod strechu štadióna. O tri roky neskôr ho uviedli do Hokejovej siene slávy, od roku 2002 je aj člen Siene slávy slovenského hokeja. V dvoch za sebou idúcich sezónach (1966/1967, 1967/1968) získal Trofej Arta Rossa, Hartovu trofej aj ocenenie Lady Byng Trophy. V roku 2017 ho zaradili medzi 100 najlepších hráčov histórie NHL.